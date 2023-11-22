مراكز التسوق تستعد لـ«الجمعة البيضاء» بتخفيضات تصل إلى 90%

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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سبقت المحال التجارية والمولات ومراكز التسوق في أبوظبي عروض «الجمعة البيضاء» بتخفيضات كبيرة بلغت 90 %. تستمر حملة «التخفيضات الكبرى» على مدار الأسبوع، وتشمل نحو 4400 محل ومنفذ للبيع بالتجزئة في المراكز التجارية في العين والظفرة وأبوظبي.

تخفيضات

وأكد ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي لمجموعة لولو – لـ«البيان»-، وجود تخفيضات بنسبة تتجاوز 70 % في جميع مراكز اللولو للتسوق. وأشار إلى أن العروض بدأت اعتباراً من الأربعاء وتستمر حتى يوم 29 نوفمبر. وأضاف أن رواد المراكز التجارية يتابعون الأخبار ويترقبون عروض «الجمعة البيضاء» كل عام. وأشار إلى وجود العديد من التخفيضات تشمل الأغذية والمشروبات وأيضاً الملابس والهدايا والعطور.

وأوضح أن مراكز التسوق تشهد إقبالاً واضحاً خلال هذا الأسبوع، وسط توقعات باستمرار النشاط الكبير خلال الأيام القادمة وخاصة يوم الجمعة المقبل الذي يشهد نشاطاً وزخماً، مشيراً إلى أن العروض والتنزيلات التي تم طرحها دفعت المستهلكين إلى زيادة عمليات الشراء، وتعزيز نمو الحركة التجارية. وأشار إلى وجود حالة انتعاش في الأسواق التجارية وخاصة في قطاعات الذهب والهواتف والملابس مع إقبال المستهلكين على شراء الهدايا، وسط توقعات بنمو كبير في المبيعات.

خصومات مذهلة

وأعلن دلما مول تقديم تخفيضات لعملائه وخصومات مذهلة وصلت إلى 80 % لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من عطلة نهاية الأسبوع وخلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر. وقال بوبندر سينغ، المدير العام والمدير المالي لدلما مول – لـ«البيان» -: «نسعى جاهدين لتقديم الأفضل لعملائنا، مما يجعلنا خيارهم المفضل.

وتابع: مجموعة منتجاتنا الواسعة تلبي جميع الاحتياجات المتنوعة لعملائنا، ونحن سعداء بتقديم هذه الخصومات الكبيرة في نهاية هذا الأسبوع، ونأمل أن يغتنم عملاؤنا هذه الفرصة للحصول على تجربة تسوق رائعة».

وأشار إلى أن دلما مول مركز تسوق إقليمي كبير وأحد أكبر مراكز التسوق في أبوظبي، ويتميز بموقع بارز في العاصمة وتمتد رقعة دلما مول على مساحة مخصصة للبيع بالتجزئة، ويضم أكثر من 450 علامة تجارية مشهورة عالمياً وإقليمياً، مع مجموعة مختارة من متاجر بيع الأزياء بالتجزئة، والمتاجر.

فعاليات استثنائية

وأعلن ديرفيلدز مول، وجهة التسوق والترفيه في أبو ظبي، إطلاق مجموعة من التجارب والفعاليات الاستثنائية خلال نهاية العام، ما يمنح الضيوف فرصة للاستفادة من الخصومات المذهلة التي تصل إلى 90 % بمناسبة عروض «الجمعة البيضاء».

وقال نبيل السكوتي المدير العام لديرفيلدز مول – لـ«البيان»- تزامناً مع بدء تخفيضات الجمعة البيضاء يسرنا إعلام الزوار عن استعداد المول لتقديم أفضل العروض المميزة والتي تصل إلى 90 % من أفضل الماركات العالمية والمحلية، مع فرصة للفوز بسيارة نيسان باترول.

وأضاف أن لديرفيلدز مول يقدم باقة من الفعاليات المذهلة في نهاية العام يتمتع بها الزوار خلال تسوقهم من العروض الحصرية، وتتضمن الفعاليات سوق موسم الشتاء في حديقة المركز والتي تحتوي على العديد من فعاليات الأطفال والجلسات الخارجية ومجموعة مميزة من المطاعم الرائعة لتمضية نهاية أسبوع ممتعة في ديرفيلدز مول.

منافسة كبيرة

وقال إبراهيم البحر الخبير الاقتصادي في قطاع تجارة التجزئة مدير مؤسسة البحر للاستشارات لـ«البيان»: لاحظنا وجود منافسة كبيرة بين مراكز التسوق في إطلاق العروض والتخفيضات خلال هذا الأسبوع.

وأوضح أن إطلاق حملة التخفيضات يواكب عدة مناسبات منها احتفالات الدولة باليوم الوطني، وبداية فصل الشتاء، قرب اجازة منتصف العام، كل هذه المناسبات ساهمت في إقبال كبير على المولات ومراكز السوق. وأضاف أن العروض والتخفيضات تتم على مدار العام وفي خلال أوقات معينة يتم اختيارها بعناية كبيرة. وأشار إلى أنه عقب عروض الشتاء سوف تأتي عروض الإلكترونيات، ثم عروض شهر رمضان، وعروض الصيف.

وقال: تختلف المسميات سواء كانت الجمعة البيضاء ـ أو الجمعة السوداء، أو عروض رمضان، أو الأعياد في النهاية هي أوقات ومواسم يتم اختيارها بهدف زيادة نسب المبيعات. وأوضح أن تغيير مسميات التخفيضات ليس إلا أساليب تسويقية لجذب المستهلكين، ولكن المقصود موسم الشراء نفسه، مشيراً إلى أن المسميات أساليب تسويقية تستهدف التأثير في قرار المستهلكين. وأكد إبراهيم البحر أن المميز في تلك المناسبات أنها عروض حقيقية، حيث تشتعل المنافسة بين مراكز التسوق وكل ذلك في صالح المستهلك الذي يستطيع أن يختار ما يريده بأسعار قليلة.

وطالب الخبير الاقتصادي في قطاع تجارة التجزئة المستهلك قبل شراء أي سلعة، بضرورة أن يكون في حاجة إليها، ولا يذهب إلى الشراء لمجرد الاستفادة من العروض والتخفيضات، حتى لو كانت التخفيضات كبيرة ومغرية، مشيراً إلى ضرورة المقارنة بين أسعار السلعة في المحال والمراكز التجارية والأسعار المعلنة على المنصات الإلكترونية قبل الشراء، والبحث عن أفضل سعر ومتابعة تحديثات الأسعار، سواء على المنصات أو في المحال، حيث إن بعض المحال تخفض أسعار السلعة الواحدة أكثر من مرة، بهدف بيعها وطرح موديلات جديدة، مؤكداً أهمية استلام فاتورة الشراء والاحتفاظ بها في حال رغب في الرد أو الاستبدال.

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