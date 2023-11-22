«ديار» تشرع في بناء مشروع «ماركاسا» في مدينة دبي الملاحية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ديار للتطوير، وضع حجر الأساس لبدء المرحلة الإنشائية رسمياً في مشروع «ماركاسا» السكني المطل على الواجهة البحرية في مدينة دبي الملاحية والحائز عدة جوائز عالمية.

ويعد انطلاق أشغال البناء خطوةً بارزة في مسيرة مشروع ماركاسا، حيث تم بيع كامل وحدات برج ماركاسا السكني الفاخر المطل على الواجهة البحرية في زمن قياسي بعد إطلاقه في شهر مارس 2023. هذا ومن المقرر الانتهاء من مشروع ماركاسا في نهاية عام 2026، ليمثل بذلك مزيجاً من التصميم المبتكر والجودة الفائقة.

سمعة عالمية

وتعليقاً على انطلاق الأشغال، قال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: «يسعدنا أن نعطي الانطلاقة الرسمية لمشروع ماركاسا، البرج السكني الجديد المميّز في مدينة دبي الملاحية، والذي شهد اهتماماً كبيراً من العملاء والمستثمرين. في ديار للتطوير تَنبع سمعتنا المتميّزة من حرصنا الدائم على الالتزام بالجودة و تسليم المشاريع في الوقت المحدّد. ومع التركيز على الرفاهية المستدامة والابتكار، فإننا على ثقة بأن التصميم الفريد والجودة الفائقة لمشروع ماركاسا الذي تم بيعه بالكامل لن يساعد فقط على إنشاء مجمّع سكني استثنائي على الواجهة البحرية، ولكنه سيضع أيضاً معياراً جديداً في قطاع العقارات على المستوى الإقليمي.»

وأضاف سعيد محمد القطامي: «نحن فخورون بالتصميم الفريد لماركاسا والذي يتميز بنمط حياةٍ ذكي ومستدام يضم مساحات معيشية تعتمد على الإضاءة الطبيعية، وإضاءة أخرى موفِّرة للطاقة، إضافة إلى نظم تحرص على ضبط جودة الهواء الداخلي، ونظم ميكانيكية كهربائية حرارية مع استخدام طاقات نظيفة تتماشى مع جهودنا في دعم استراتيجية الاستدامة».

ويتكون مشروع ماركاسا من 52 طابقاً ويضم شققاً تتراوح بين غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم بالإضافة إلى وحدات بنتهاوس فاخرة توفر إطلالات بانورامية على المحيط.

جوائز

وكانت هذه الخصائص من بين الأسباب التي استشهدت بها لجنة تحكيم الجوائز عندما تُوّج مشروع ماركاسا من ديار بجائزتين من فئة الخمس نجوم عن فئة «التطوير السكني الشاهق» و«الهندسة المعمارية السكنية الشاهقة» في جوائز العقارات العربية 2023 - أكبر وأعرق برنامج جوائز سنوي مخصص لسوق العقارات الديناميكي في المنطقة - إضافة إلى أربع فئات رئيسة أخرى من الجوائز. وتشمل هذه الجوائز المرموقة: تطوير الشقق/ الوحدات السكنية؛ العمارة السكنية الشاهقة؛ تطوير المباني السكنية الشاهقة؛ والعقارات السكنية، التي تلبي جميع معايير لجنة التحكيم.

وإضافة إلى ذلك، فاز مشروع ماركاسا من ديار أيضاً بجائزة كبرى عن فئة «أفضل حياة فاخرة في الأبراج الشاهقة» التي تمنحها جوائز العقارات العربية المرموقة 2023، والتي أشادت بشكل خاص بالتزام المشروع بوضع معايير عالية تتماشى مع السمعة المتميّزة لشركة ديار للتطوير وأدائها الاحترافي.

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