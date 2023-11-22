مجلس سيدات أعمال دبي يعزز استدامة الأعمال التجارية لرائدات الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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أكد مجلس سيدات أعمال دبي التزامه المستمر باتباع أفضل الممارسات العالمية التي تعزز استدامة ونمو أعمال رائدات الأعمال، مع التركيز بشكل استراتيجي على توسيع آفاق العمل أمامهن وإبراز الفرص الجديدة لهن وتعزيز حضورهن الفعال في مختلف قطاعات الأعمال.

جاء ذلك في ختام فعاليات النسخة الأولى من منتدى «سيدات أعمال الإمارات»، الذي استضافه «مجلس سيدات أعمال أبوظبي» بالتعاون مع «مجلس سيدات أعمال دبي» و«مجلس سيدات أعمال الشارقة» والغرفة التجارية الفرنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت مبادرة لجنة تمكين المرأة، وقد نظم هذا المنتدى بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، وكان محور تركيزه منصباً على موضوع «كيف تنمو الأعمال في ظل الاقتصاد المستدام».

تحفيز التعاون

وأكدت نادين حلبي مديرة تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي أهمية منتدى سيدات أعمال الإمارات كمنصة استباقية مهدت الطريق أمام النقاشات البناءة وتعزيز سبل التواصل الفعال وتبادل الخبرات والتجارب بين سيدات الأعمال. وشددت حلبي على أهمية الحلقات النقاشية التي باتت تلعب دوراً محورياً في توجيه سيدات الأعمال نحو استراتيجيات النمو المستدام واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة ودفع مسيرة التقدم في استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يمثل ركيزة أساسية لنجاح رائدات الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي السائد اليوم.

وأشارت حلبي إلى أن تنظيم المنتدى يهدف إلى عرض رسالة مجلس سيدات أعمال دبي والتزامه الراسخ بتمكين سيدات الأعمال من إبراز قدراتهن ومهاراتهن في بيئة الأعمال، الأمر الذي يساعدهن على تنمية مشاريعهن وشركاتهن.

التخطيط للمستقبل

ومن المزمع عقد النسخة الثانية من منتدى سيدات أعمال الإمارات في دبي العام المقبل 2024، حيث يحرص مجلس سيدات أعمال دبي على بذل قصارى جهده لضمان انعقاد نسخة متميزة من المنتدى بما يتناسب مع مكانة دبي الريادية في دعم قطاع ريادة الأعمال، ويعمل المجلس على تعزيز أهمية هذه الفعالية ودورها في توفير مساحة لدعم وتمكين رائدات الأعمال في إمارة دبي خصوصاً ودولة الإمارات عموماً.

ويهدف المنتدى في نسخته الثانية إلى مساعدة رائدات الأعمال في تحقيق أهدافهن وتطلعاتهن وتعزيز تنافسية واستدامة أعمالهن بما يضمن دعم نمو مشاريعهن والارتقاء بقدراتهن القيادية والإدارية.

وشهدت النسخة الأولى من المنتدى حضوراً واسعاً لسيدات ورائدات الأعمال، وتضمنت ثلاث جلسات نقاشية تناولت عدداً من المواضيع البارزة والمرتبطة بالشعار الأساسي للمنتدى «كيف تنمو الأعمال في ظل الاقتصاد المستدام»، حيث تعمق الخبراء المتحدثون في مناقشة الثقافة المالية واستخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الأعمال، والاتجاهات والفرص الجديدة لرائدات الأعمال والشركات. ويؤكد مجلس سيدات أعمال دبي التزامه بدعم المبادرات البناءة التي ترتقي برائدات الأعمال نحو آفاق جديدة من النجاح المستدام والمكانة الريادية في بيئة الأعمال الديناميكية.

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