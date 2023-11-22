«حرة مصدر» تطلق حزمة تراخيص لتأسيس الشركات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت المنطقة الحرة في مدينة مصدر إطلاق حزمة تراخيص جديدة لتأسيس المشاريع الناشئة والشركات التي تركز على الذكاء الاصطناعي، وتندرج الحزمة الجديدة في إطار التعاون بين مدينة مصدر وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والذي يهدف إلى تسريع وتيرة نمو الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وأياً كان حجمها، ستتمكن الشركات العاملة بمجال الذكاء الاصطناعي من بدء أعمالها في مدينة مصدر من خلال حزمة مخصصة تشمل منح التراخيص وتوفير المساحات المكتبية بتكلفة تبدأ من 12,000 درهم سنوياً. وسيحصل طلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ممن يرغبون في تأسيس شركة للذكاء الاصطناعي ضمن المنطقة الحرة في مدينة مصدر، على خصم بنسبة 50 % عن أول عامين من تأسيس أعمالهم. وتم إطلاق هذا البرنامج بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في أسبوع أبوظبي للاستدامة بين الجامعة، ومدينة مصدر، و«ذا كاتاليست» - الذراع الاستثمارية للمدينة الذي يستثمر في الشركات الناشئة في مجال التقنيات النظيفة.

وقال أمير العوضي، مدير إدارة المنطقة الحرة بالإنابة في مدينة مصدر: «تؤكد حزمة التراخيص الجديدة التزام المنطقة الحرة في مدينة مصدر بدعم الابتكار، وتساعدنا على استثمار إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحويل قطاع التكنولوجيا من خلال الأتمتة والتكيف والتخصيص. ونتعاون اليوم مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لدعم تطوير المزيد من الأعمال والمشاريع الرائدة التي تساعد على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا».

من جانبه، قال سلطان الحجي، نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «تماشياً مع رؤية الجامعة بدعم مساعي أبوظبي لتصبح مركزاً عالمياً للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، نلتزم برعاية مواهب وخبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بهدف تطوير منظومة نابضة تدعم فيها الأبحاث المتطورة أعمال الشركات الناشئة بما يساعد على تحول القطاعات وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للمجتمع».

توفر المنطقة الحرة في مدينة مصدر بيئة مواتية لازدهار شركات الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الأخرى، حيث تتيح التملك الأجنبي بنسبة 100 %، والإعفاء من ضرائب الدخل، وتوفير الدعم الكامل لتأسيس الأعمال من خلال «النافذة الموحدة للخدمات» وغيرها العديد من الامتيازات الأخرى.

وقال ستيف سيفيرانس، مدير النمو في مدينة مصدر: «تأسست مدينة مصدر بهدف تعزيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للشركات الاستفادة من أحدث المرافق المكتبية والتعليمية والبحثية المستدامة للغاية، مع إمكانية الوصول إلى منظومة تقنية مزدهرة من المستثمرين والكفاءات المتخصصة. ونشهد حالياً كيف يدعم الذكاء الاصطناعي عدداً من الأعمال التي نقوم بها في مدينة مصدر، ونتطلع بحماس لرؤية الحلول التي ستوفرها الشركات الجديدة».

ويهدف مركز إنسيليكو ميديسين، الذي يقع ضمن المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في مدينة مصدر، لفعل تغيير جذري في مجال اكتشاف وتطوير الأدوية بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي. وقد تعاونت شركة «كور 42»، التابعة لمجموعة «جي 42»، مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و«سيريبراس سيستمز»، أخيراً، لإطلاق نموذج «جيس»، النموذج اللغوي الكبير للغة العربية، الأعلى جودة على مستوى العالم. علاوة على ذلك، يحتضن معهد الابتكار التكنولوجي، الذي يتخذ أيضاً من مدينة مصدر مقراً له، «فالكون 180»، وهو نموذج لغوي كبير ومفتوح المصدر حاز أخيراً، على تكريم مجلة «ذي إيكونوميست» كمنافس لأبرز أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى.

تحتضن المنطقة الحرة في مدينة مصدر حالياً ما يزيد على 1000 شركة تتنوع من الشركات الناشئة إلى الشركات متعددة الجنسيات في عشرات القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والاستدامة والتنقل والطاقة النظيفة والفضاء. ومن بين المستأجرين الرئيسيين شركة «سيمنز للطاقة»، وشركة «مصدر»، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ومعهد الابتكار التكنولوجي، ووكالة الإمارات للفضاء، وشركة إنسيليكو ميديسين، ومجموعة «جي 42».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز