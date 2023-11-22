بايبروورلد ميدل إيست يكرم المنتجات الأكثر ابتكاراً في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقيم حفل توزيع جوائز بايبروورلد ميدل إيست، الأول من نوعه في قاعة الملتقى بمركز دبي التجاري العالمي، واحتفالاً بالمنتجات الأكثر ابتكاراً والتقنيات المتطورة والعلامات التجارية الاستثنائية في صناعة الورق، فقد كرمت الجوائز أيضاً العمل الاستثنائي الذي قام به فاروق رحيم الله، صاحب قرطاسية فاروق الدولية من خلال فوزه بجائزة «أفضل إنجاز لهذا العام» الخاصة.

وتُمنح جائزة «أفضل إنجاز لهذا العام» للأفراد الذين قدموا مساهمات كبيرة ومؤثرة في قطاع القرطاسية طوال حياتهم المهنية، حيث تأسست قرطاسية فاروق الدولية في دبي عام 1980، وتطورت لتصبح العلامة التجارية الأولى للقرطاسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تنتج مجموعة واسعة ومتنوعة من اللوازم المكتبية والمدرسية والمذكرات والمغلفات وتحظى بإشادة عالمية كبيرة بجودة منتجاتها.

وقال سيد علي أكبر، مدير إدارة معرضي بايبروورلد ميدل إيست والهدايا ولايف ستايل ميدل إيست: «ستصبح جوائز بايبروورلد ميدل إيست الآن فعالية سنوية تكرّم وتحتفل بالمساهمات البارزة التي تقدمها العلامات التجارية والأفراد في قطاع الورق في المنطقة، وباعتباره المعرض الأكبر من نوعه في العالم، فقد أطلق بايبروورلد ميدل إيست الجوائز للاحتفال بالتميز وتسليط الضوء على أفضل المنتجات في القطاع، ويسعدنا أن نتوجه بالتهنئة لفاروق رحيم الله على فوزه بجائزة أفضل إنجاز لهذا العام، وذلك لإنجازاته الرائعة في قطاع القرطاسية في المنطقة».

تم اختيار الفائزين بالجوائز من قبل لجنة تحكيم موقرة مؤلفة من نخبة من أبرز الخبراء تضم كلاً من: إريم أوزكال، الأمين العام لجمعية القرطاسية في تركياـ (توكيد)، والمؤلف والصحفي الدولي بورفا جروفر، وريشا كوتينيو، صاحبة شركة Pret a Papier، وشيبا خان صاحب شركة فنون آرتس، وفولكر جونجيبلوت، صاحب شركة فولكر.

وفازت شركة ميتاسيل بجائزة «أفضل منتج من الأدوات المكتبية لهذا العام»، في حين ذهبت جائزة «أفضل منتج للفنون والحرف اليدوية لهذا العام» إلى أقلام شنايدر عن منتج بينت ات 040 توين ميكر (Paint-It 040 Twin marker)، ومن بين الفائزين الآخرين في حفل الجوائز فقد حازت شركة كلاود لاين على جائزة «أفضل دفتر ملاحظات لهذا العام»، بينما فاز مصنع الاتحاد للورق بجائزة «أفضل المستلزمات المكتبية لهذا العام» عن ورق النسخ متعدد الأغراض «مرام»، وقد تم منح جائزة «أفضل منتج للكتابة لهذا العام» لشركتي يوني ميتسوبيشي بينسل وبانجلف ماركيتنج عن منتج «ذا يوني بول إير».

وتأكيداً على التزام بايبروورلد ميدل إيست بالاستدامة، فستكون جائزة «أفضل منتج مستدام لهذا العام» سمة سنوية للحفل، حيث تم منح هذه الجائزة لمجموعة ترايدنت عن ورق النسخ سبكترا، ونظراً لتميز شخصية هاري بوتر العالمية الشهيرة، فقد ذهبت جائزة «أفضل منتج مرخص لهذا العام» إلى شركة مابيد عن حقيبة التلوين الخاصة بهاري بوتر، بينما ذهبت جائزة «أفضل تصميم لحقيبة مدرسية لهذا العام» إلى شركة إس كوول، وحصلت شركة سكريبل بوكس على جائزة «أفضل بائع تجزئة للأدوات المكتبية لهذا العام».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز