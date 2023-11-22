غرفة أبوظبي شريك مُضيف لمعرض «أديف 2023»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن مشاركتها بوصفها الشريك المُضيف في النسخة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية «أديف 2023»، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، خلال الفترة من 27-29 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وأشارت الغرفة إلى أنها بصدد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون خلال معرض «أديف»، الذي يشكل منصة إقليمية وعالمية لعقد الشراكات واكتشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، كما سيضم جناح الغرفة في المعرض 9 شركات من أعضائها متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة، وذلك في إطار دعمها وتعزيزها لمنتسبيها من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وإبراز نشاطها التجاري في أحد أهم المعارض الدولية المعنية بالصناعات الغذائية.

وبهذا الصدد، قال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تأتي مشاركة غرفة أبوظبي في فعاليات الدورة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية – أديف 2023 انطلاقاً من كونها مظلة متكاملة لدعم القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وتعزيز أنشطته التجارية، لا سيما في القطاع الغذائي، والذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بحياة المجتمع ويلبي احتياجاته اليومية، عدا عن كونه الشريان الحيوي لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني المستدام».

وأضاف القبيسي: «تتطلع غرفة أبوظبي من خلال مشاركتها في «أديف» بصفتها الشريك المُضيف إلى توفير الدعم للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث تحرص الغرفة على تمكينها من تطوير أعمالها، واكتشاف فرص استثمارية جديدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية، والتعرف على آخر مستجدات وتقنيات الصناعات الغذائية، بما ينسجم مع استراتيجية غرفة أبوظبي الجديدة التي تسعى إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الازدهار في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات».

صادرات الأغذية والمشروبات

تجدر الإشارة وبحسب التقارير الصادرة عن قسم الدراسات الاقتصادية في غرفة أبوظبي، إلى أن صادرات الأغذية والمشروبات لإمارة أبوظبي خلال سنة 2022 سجلت ارتفاعاً بنسبة 26.5 % على أساس سنوي، لتبلغ قيمة 4.74 مليارات درهم.

كما بلغ عدد الشركات المصدرة والمتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات خلال العام الماضي 2022 في إمارة أبوظبي 478 شركة تصدّر لـ28 دولة على مستوى العالم، ومن أهم خمس دول بالترتيب كل من المملكة العربية السعودية والكويت والأردن وعمان والبحرين.

ويعد قطاع الأغذية والمشروبات من القطاعات الحيوية، والأنشطة التجارية الجاذبة للمستثمرين في كل عام، حيث شهدت الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023 انضمام عدد 2540 شركة جديدة متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة إلى عضوية غرفة أبوظبي، ما يؤكد الجاذبية المستمرة للقطاع من جانب رواد الأعمال والمستثمرين الجدد.

ويوفر معرض «أديف 2023» منصة عالمية لعرض آخر الابتكارات وأحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجال تصنيع وإنتاج الغذاء بمشاركة أكثر من 600 جهة عارضة من نحو 50 دولة حول العالم، إضافة إلى 20 جناحاً دولياً.

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