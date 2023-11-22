الإمارات تستحوذ على 40% من أسطول الطائرات في الوطن العربي

المصدر: وام

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أكد المهندس عبد النبي منار، المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، التابعة لجامعة الدول العربية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستحوذ على نحو 40% من أسطول الطائرات في الوطن العربي.

وأضاف منار، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل (CAAF/3) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، أن قطاع الطيران الإماراتي يحظى بمكانه كبيرة وثقة عالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن الناقلات الوطنية الإماراتية تنافس كبريات شركات الطيران في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وذكر أن قطاع الطيران الإماراتي نجح في تأكيد مرونته وديناميكيته في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية خلال الفترة الماضية، بعد أن قدم خلال جائحة "كوفيد -19" نموذجاً في إدارة الأزمة والقدرة على التعافي منها واستعادة نشاطه سريعاً.

وتوقع منار أن يواصل قطاع الطيران الإماراتي مسيرة نموه الصاعدة بالتوازي مع النمو الكبير الذي يشهده القطاع عربياً حيث من المقدر أن يحقق قطاع الطيران في العالم العربي أعلى وتيرة نمو خلال العشرين عاماً القادمة.

وذكر أن قطاع الطيران في المنطقة العربية لا يزال يحظى بفرص واعدة للنمو والتطور خلال السنوات المقبلة لا سيما مع تحقيقه أعلى مؤشرات نمو الحركة الجوية في العالم.

وأوضح المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، أن انعقاد المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" في الإمارات، يجسد مساهمة الدولة الكبيرة في قطاع الطيران العالمي، والثقة الدولية بالدور المؤثر والمحوري الذي تلعبه في ملف تغير المناخ في قطاع الطيران.

وأشار إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على جهود قطاع الطيران المدني في تقديم حلول لتسريع إنتاج الوقود النظيف، ما يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف "COP28" في دبي الذي ينطلق يوم 30 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى إحداث توافق دولي تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي على آليات التحول نحو منظومة متوازنة لإنتاج وقود الطيران واستدامة نمو قطاع الطيران.

وبيّن منار أن المؤتمر يعد أكبر تجمع دولي لقادة صناعة الطيران والمصنعين والمستثمرين والخبراء في الصناعات ذات الصلة بوقود الطيران المنخفض الكربون والوقود المستدام، متوقعا أن تسهم مخرجاته في التأكيد على التزام قطاع الطيران بتخفيض انبعاثات الكربون والتخفيف من أثارها على البيئة والمناخ بشكل عام، ومشيراً إلى أن القرارات التي سيتبناها ستُحدث تغييرا حقيقيا في مستقبل قطاع الطيران المدني وستشكل محورا رئيسيا ومؤثرا في الجهود العالمية المرتبطة بأجندة الحياد المناخي وأهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن المنظمة العربية للطيران المدني، التي تتخذ من الرباط مقراً لها، تمثل هيئات الطيران المدني من جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، وتضم في عضويتها 22 دولة.

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