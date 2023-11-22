سوق أبوظبي للأوراق المالية يرحب بإدراج أول صكوك خضراء مقومة بالدرهم

المصدر: وام

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم عن إدراج صكوك خضراء بقيمة 1.3 مليار درهم صادرة عن بنك أبوظبي الأول، ويمثل هذا الإدراج الخامس لأداة دين خضراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم بإجمالي موجودات بلغت 1.2 تريليون درهم.

ويهدف هذا الإصدار الذي يعد الأكبر من نوعه لصكوك مقومة بالدرهم الإماراتي وبأدنى تسعير لمؤسسة مالية إماراتية إلى دعم أهداف الإمارات في دفع عجلة اقتصاد أخضر ومتنوع ومرن.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: ’’يسعدنا أن نرحب بإدراج بنك أبوظبي الأول للصكوك الخضراء مؤكدين بذلك التزامنا بالاستثمارات الخضراء والتمويل المستدام. نركز في سوق أبوظبي للأوراق المالية على توفير وصول المستثمرين إلى خيارات مبتكرة ومتنوعة، والتي تخدم احتياجاتهم وتلبي أهدافهم طويلة المدى. وهذه الاستراتيجية لا تعمل فقط على خلق الفرص للمستثمرين، بل تساهم أيضًا في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "يمثّل هذا الإدراج إنجازاً مهما في قطاعي التمويل الأخضر والتمويل الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقدم العديد من الفرص الاستثمارية التي ستتيح تحقيق نتائج مثمرة على المستويين الاجتماعي والبيئي. ويعتبر بنك أبوظبي الأول رائد التمويل المستدام في المنطقة، وهو ما تجسد في إطلاقه أول سندات خضراء عام 2017 وإصداره اليوم أول أداة دين خضراء مقومة بالدرهم. ويساهم إدراج سنداتنا الخضراء المقومة بالدرهم الإماراتي في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ترسيخ موقعنا الرائد وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي ومنصة للابتكار في أسواق رأس المال".

وقد أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية الشهر الماضي سندات شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الخضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، سبقها إدراج سندات خضراء بقيمة مليار دولار أمريكي من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، كما سبقها العام الماضي إدراج سندات خضراء بقيمة 700 مليون دولار أمريكي من قبل شركة سويحان للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

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