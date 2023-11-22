«إنويستا» تفتتح مقراً لها في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة الشركات الدولية المتخصصة في الاستثمارات وحلّ النزاعات عبر الحدود «إنويستا»، افتتاح فرعها في دبي، في خطوة منها للتوسع إلى أسواق الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

ويقود المجموعة أندريه إلينسون، المدير التنفيذي السابق لشركة A1 إيه وان، والذي أعرب عن حماسه بافتتاح الفرع الجديد، مشدداً على أنَّ «مركز دبي المالي العالمي يوفر منصة مثالية لشركة إنويستا لتوسيع عملياتها وتلبية احتياجات العملاء المتنوعة». كما أشار إلى أنَّ «الإمارات تتمتع بنمو اقتصادي قوي، بفضل موقعها الاستراتيجي، وبيئتها المواتية لتأسيس الأعمال».

ويعمل الفرع في دبي، بكامل طاقته، لتقديم الحلول للعملاء الذين يبحثون عن مجموعة واسعة من الخدمات والحلول، بما في ذلك الحلول الاستشارية والقانونية والاستثمارية.

وتقدِّم «إنويستا-دبي» مجموعة شاملة من الخدمات التي تلبي احتياجات القطاعين المالي والصناعي، وتشمل: استراتيجيات الاستثمار، وحل النزاعات عبر الحدود، وتمويل التقاضي، وإدارة الأصول المتعثرة، وتمويل الشركات، وإعادة هيكلة الديون، وهيكلة الميراث وحمايته، والوساطة في المنازعات.

وأطلقت «إنويستا» شركتها في عام 2022، وتمتلك حالياً فروعاً في: دبي، وباريس، وهونغ كونغ، وفيينا، وإسطنبول. وتتمتع دبي بموقع استراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، مما يجعلها مركزاً مثاليّاً للأعمال التجارية الدولية.

ويعزز الهيكل التنظيمي في دبي الشفافية ويوفر إطاراً قانونياً يدعم عمليات شركات إدارة الأصول المتعثرة، كما أنّها تمثل مركزاً رئيسياً لإدارة الثروات، بأصول تتجاوز قيمتها تريليون دولار، لذلك تأتي أهمية فرع إنويستا في دبي الذي يُعدّ بمثابة مركز محوري، حيث يوفر للمستثمرين في جميع أنحاء المنطقة إمكانية وصول معززة إلى خدمات إدارة الأصول الشاملة للشركة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز