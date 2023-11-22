سهما «إعمار» يستحوذان على نصف سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على 51.5% من سيولة سوق دبي المالي الإجمالية البالغة 480.2 مليون درهم، أمس، بسيولة جاوزت 247 مليون درهم. وتماسك مؤشر سوق دبي المالي، بدعم أسهم قطاع السلع الاستهلاكية الذي ارتفع 0.3%، وأغلق المؤشر عند 3a985.04 نقطة، منخفضاً 0.43%.

وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدره تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 173.5 مليون درهم مغلقاً عند 7.07 دراهم.

وقاد سهم «دبي الوطنية للتأمين» ارتفاعات 14 سهماً بسوق دبي، وارتفع بـ 9.6%، وصعدت في سوق دبي أسهم «الوطنية للتأمينات العامة» 3.9%، و«الوطنية الدولية القابضة» 2.4%، و«العربية للطيران» 1.9%، و«تبريد» 1.65%، و«إعمار للتطوير» 0.44%، و«دبي الإسلامي» 0.36%.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9541.76 نقطة، متراجعاً 0.35%. وشهد سوق أبوظبي ارتفاع أسهم «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» 12.7%، و«الخليج اﻻستثمارية» 8%، و«إي أس جي ستاليونز» 4.2%، و«سوداتل للاتصاﻻت» 2.8%.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 213.3 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 101.3 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» جاذباً 80.3 مليون درهم.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، سيولة ناهزت 1.46 مليار درهم موزعة بواقع 982.9 مليار درهم في سوق أبوظبي، و480.2 مليون درهم في سوق دبي.

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