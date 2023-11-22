«آفاق» تفوز بجائزة «أفضل خدمات مصرفية رقمية إسلامية»

المصدر: دبي ـ البيان

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حصدت آفاق الإسلامية للتمويل، جائزة «أفضل خدمات مصرفية رقمية إسلامية» في الإمارات من جوائز «MEA Finance» لعام 2023. تُعتبر هذه الجائزة المرموقة تقديراً للمؤسسات على إنجازاتها الاستثنائية والقيادة الإلهامية في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ذات قيمة عالية لعملائها في القطاعين التجاري والتجزئة. أُقيم الحدث في فندق الريتز كارلتون، جي بي آر، وحضره أكثر من 200 قائد كبير في مجالات البنوك والتمويل والثروة والاستثمار وتكنولوجيا المال والابتكار المالي ومقدمي الخدمات والاستشارات المالية.

وقال هشام حمود، الرئيس التنفيذي لآفاق الإسلامية للتمويل: «يعكس هذا الإنجاز بشكل واضح نجاح منهجيتنا المتمحورة حول المتعاملين واستراتيجية التحول الرقمي».

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