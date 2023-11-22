بنك أبوظبي الأول يطلق 5 صناديق استثمارية جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن بنك أبوظبي الأول عن إطلاق خمسة صناديق استثمارية جديدة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة الدولية، في خطوة تهدف لتوسعة الخدمات المصرفية، وتقديم فئة جديدة من الأصول التي تحقق مستويات أعلى من المرونة والسيولة.

وعقد بنك أبوظبي الأول شراكات مع عدد من المؤسسات العالمية الرائدة في إدارة الأصول لتزويد عملاء البنك بخدمات صناديق «إيفرجرين» الاستثمارية الخمسة الجديدة التي تضم فاسانارا كابيتال، وموزينيتش آند كو، وبي آي إم سي أو، هاميلتون لين، وبارتنرز جروب.

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