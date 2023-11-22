19.6 % نمو نظام «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» بالإمارات في 2023 إلى 9.5 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

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توقع تقرير «ريسيرش آند ماركتس» نمو سوق نظام تقسيط المدفوعات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً BNPL» في الإمارات بنسبة 19.6% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 2.6 مليار دولار (تحو 9.5 مليارات درهم)، خلال العام الجاري، مدفوعاً بالنمو القوي للسوق، خلال الأرباع الأربعة الماضية، ومدعوماً بتوسع التجارة الإلكترونية.

وبحسب التقرير فإن السوق يحقق نتائج قوية على المديين المتوسط والبعيد، محافظاً على نموه المتزايد، ومن المتوقع أن يسجّل معدّل نمو سنوي مركب بنسبة 12.3%، خلال الفترة من 2023 إلى 2028، ومن المتوقع ارتفاع إجمالي قيمة البضائع المتداولة، عبر هذا النظام في الإمارات من 2.2 مليار دولار ( ما يزيد على 8 مليارات درهم في 2022، إلى 4.7 مليارات دولار (نحو 17.27 مليار درهم) بحلول 2028.

عوامل النمو

وأسهمت عوامل كالبنية التحتية القوية للإنترنت، وسوق التجارة الإلكترونية المتنامي، وأنظمة الدفع الرقمي، في دعم نمو هذا القطاع في الإمارات، لا سيما مع نمو عدد المستهلكين، الذين يتسوقون عبر الإنترنت في 2022، مقارنة بعام 2021، وهو ما ترجمه زيادة الاعتماد على نظام «اشتر الآن وادفع لاحقاً». ووفقاً للتقرير فقد اعتمد أكثر من 37% من المستهلكين على هذا النظام في الإمارات، خلال 2022، مقارنة بـ 24% من المستهلكين، خلال عام 2021.

منتجات جديدة

يشير التقرير إلى أن الزيادة الكبيرة لانتشار بطاقات الائتمان في الإمارات أدت إلى تدفق المستهلكين بأعداد متزايدة نحو خطط «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» بدون فائدة، والتي تقدمها شركات التكنولوجيا المالية مثل تابي، وتمارا في الدولة.

وخلال ثلاثة إلى أربعة أعوام مقبلة يتوقع التقرير أن يفتح النظام الطريق أمام منتجات جديدة، لتقديم خدماتها عبر نظام تقسيط المدفوعات، مثل خدمة السفر، والتعليم، والتأمين، والرعاية الصحيّة، مما يدعم نمو الصناعة واعتمادها بين المستهلكين من منظور قصير إلى متوسط المدى.

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