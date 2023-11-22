«لونيت» و«بي إن واي ميلون» يؤسسان شركة لإدارة الثروات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «لونيت»، شركة إدارة الاستثمارات البديلة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، و«بي إن واي ميلون» البنك الأكبر عالمياً في خدمات الحفظ والرائد في تقنيات إدارة الثروات (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز BK)، عن اعتزامهما الاستثمار في شركة «ألفيا» الجديدة التي ستعمل على تطوير منصة تقنية لإدارة الثروات ستكون متاحة لمديري الثروات والأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتم تمويل الشركة الجديدة التي ستتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، برأس مال قدره 300 مليون دولار، على أن تبدأ بتقديم خدماتها للعملاء في عام 2024. وسيمتلك بنك «بي إن واي ميلون» حصة الأقلية في الشركة.

وستركز شركة التقنيات المالية الجديدة على تلبية الطلب المتنامي في منطقة الشرق الأوسط من قبل مديري الأصول والثروات، والمؤسسات المصرفية الخاصة، ومؤسسات الاستثمار، على الحلول الرقمية المتكاملة التي توفر مجموعة شاملة من الخدمات، تشمل إعداد العملاء الجدد، والتخطيط المالي، وإنشاء المحافظ الاستثمارية، والتداول وإعادة موازنة المحافظ، وإعداد تقارير إدارة المخاطر، والتحليلات المالية.

وقال سيف فكري، الشريك الإداري في شركة «لونيت»: «نتطلع إلى توظيف خبراتنا على المستوى المحلي وسجل بنك (بي إن واي ميلون) في حلول تقنيات إدارة الثروات بهدف مساعدة مديري الثروات في الشرق الأوسط».

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