«إي إس جي» تطوّر مع هيلتون مجمع «مول سايد» الفندقي في دبي هيلز

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «إي إس جي للضيافة»؛ ذراع الضيافة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، الشركة العالمية للاستثمار والهندسة وخدمات تطوير مشاريع البناء، عن التعاون المشترك مع شركة هيلتون لتطوير مجمع «مول سايد السكني والفندقي» الفخم من «كوريو كولكشن» في منطقة دبي «هيلز استيت».

ويتألف المجمع من 18 طابقاً تضم شققاً سكنية وفندقية تشمل استوديوهات ووحدات مكونة من ثلاث غرف نوم ومجموعة واسعة من منافذ التجزئة والأطعمة والمشروبات.

ويعد هذا المشروع الأول لشركة «إي إس جي للضيافة»، ذراع الضيافة التي أطلقته أخيراً مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، والمساهمة بحصة 51% في المشروع، كما ستسهم شركة «مونتغمري للاستثمارات الخاصة» بـ 49% من مجمع «مول سايد» السكني والفندقي الفاخر من «كوريو كولكشن باي هيلتون».

وستتولى شركة «رويال للتطوير العقاري» التابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات مهام الإشراف على مراحل المشروع وتطويره، نظراً لما تتمتع به الشركة من خبرات غنية في مجال تطوير مشاريع الضيافة في 8 دول حول العالم، تصل قيمتها إلى 3.67 مليارات درهم (ما يعادل مليار دولار).

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