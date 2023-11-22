مسلم بن حم يبحث تعزيز التعاون مع «غرفة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم وفداً من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي برئاسة أحمد خليفة القبيسي المدير العام لـ«غرفة أبوظبي» والوفد المرافق، وضم الوفد أعضاء من وزارة الاقتصاد برئاسة عبدالعزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية في الوزارة، وبحضور الشيخ أحمد بن مسلم بن حـم،

المدير التنفيذي لمجموعة بن حـم، والشيخ عبدالله بن مسلم بن حم، عضو مجلس إدارة مجموعة بن حـم، وذلك في فندق رويال روز في أبوظبي.

وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين غرفة أبوظبي ومجموعة بن حم بهدف تسهيل ممارسة الأعمال وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات العائلية، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة جاذبة للاستثمارات.

وقام وفد «غرفة أبوظبي» بتقديم ملخص شامل لخدمات برنامج الشركات العائلية «ثبات 2.0» الذي يعد محفزاً رئيساً وحيوياً لتعزيز قدرات الشركات العائلية في الدولة للتحول نحو قطاعات اقتصادية جديدة ودعمها للتوسع في الأسواق الخارجية.

وثمّن الشيخ مسلم بن حم الجهود الدؤوبة التي تبذلها الغرفة، سعياً إلى الارتقاء بقطاع الأعمال في دولة الإمارات عموماً، وفي إمارة أبوظبي على وجه الخصوص، برفد مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي، بخدمات استثنائية ذات طابع عالمي، تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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