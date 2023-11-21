«إيتون» وموانئ دبي العالمية تدعمان الكفاءات الإماراتية عبر برنامج «طموحي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «إيتون» تعاونها مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» لدعم برنامج «طموحي» التدريبي، يأتي ذلك في إطار التزاماتها المستمرة تجاه تمكين الكفاءات الإماراتية الشابة، وإعداد جيل من القادة والمتخصصين في مجال الطاقة.

وسيكتسب المهنيون الإماراتيون رؤىً في أفضل الممارسات عبر مجموعة واسعة من الإدارات والأقسام ومنها إدارة الموارد البشرية، وإدارة التجارة العالمية، وسلاسل التوريد، والمشتريات في المقر الإقليمي لشركة إيتون الشرق الأوسط في مجمع الصناعات الوطنية، كما سيتمكن المشاركون من العمل مع فرق شركة إيتون في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ما يضمن فرصة للتعاون مع قادة الصناعة على المستوى العالمي.

وقال مروان الجسمي نائب الرئيس الأول، إدارة الموظفين، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: «يؤكد تعاوننا مع شركة إيتون التزام دي بي ورلد الراسخ رعاية المواهب والكفاءات الإماراتية وتوسيع نطاق عملها في مختلف الصناعات ونهدف عبر الجمع بين خبرة إيتون العالمية وبرنامج طموحي إلى تزويد الشباب الإماراتيين تجربة تدريبية عالمية المستوى في قطاع الطاقة إذ تعد هذه الشراكة استثماراً في قادة المستقبل في دولتنا».

وقالت هبة أباظة، رئيسة قسم الموارد البشرية لدى إيتون الشرق الأوسط: «تلتزم إيتون تطوير الجيل القادم من المواهب والكفاءات الإماراتية، وذلك بما يتماشى مع الخطط الوطنية الاستراتيجية التي وضعتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكننا أن نوفر من مقرنا الرئيس في دبي ومركز تجربة المتعاملين الذي تم افتتاحه، للمشاركين في هذا البرنامج الاستثنائي فرصة للعمل مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة الطاقة، ونهدف إلى تزويد الشباب الإماراتيين والموهوبين القدرات والخبرات اللازمة للعمل مع شركة عالمية في بيئة محلية، واكتساب المهارات المهنية والمتخصصة لإعدادهم للعمل في القطاعين العام والخاص».

وأطلقت «دي بي ورلد» برنامج طموحي في سنة 2016، وهو برنامج تدريبي يهدف إلى الإسهام في دعم جهود حكومة دولة الإمارات في تمكين الشباب الإماراتيين وتزويدهم المهارات الضرورية للنجاح، إضافة إلى التدريبات المهنية والخبرة العملية في بيئة العمل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز