«كيو القابضة» تستحوذ على 6 شركات بـ 25.6 مليار درهم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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وافق مجلس إدارة شركة «كيو القابضة» الثلاثاء، على استحواذ الشركة على كامل أسهم «ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية» وشركة «أي اتش سي كابيتال القابضة»، (البائعين) في شركة مدن العقارية. كما وافق المجلس بالاستحواذ على كامل أسهم شركة ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية في الشركات: «شركة أبوظبي الوطنية للمعارض» و«شركة ميزا للاستثمارات» و«شركة الساحل 1 ريستريكتد ليميتد شركة ذات نطاق محدود» و«شركة الساحل 2 ريستريكتد ليميتد شركة ذات نطاق محدود»، و«شركة أوركس أكشن ريستريكتد ليميتد شركة ذات نطاق محدود» وشركة أوركس أكشن ريستريكتد ليميتد (يشار إليها فيما يلي بــ«الشركات المستهدفة») وعدد من قطع الأراضي المحددة «يشار إليها بــ«الأصول المستهدفة».

ووافق المجلس على قيام الشركة بإصدار 25.627.000.000 من السندات إلزامية التحول إلى أسهم «بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سند» على النحو التالي: 17.087.770.000 من السندات إلزامية التحويل إلى أسهم «بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سند» إلى شركة ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية «أو أي من الشركات التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة» وسوف يتم تحويلها إلى 6.328.803.704 أسهم جديدة في الشركة، وكذلك إصدار 8.539.230.000 من السندات إلزامية التحويل إلى أسهم «بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سند» إلى شركة أي اتش سي كابيتال القابضة «أو أي من الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة ش. م. ع» وسوف يتم تحويلها إلى 3.162.677.778 سهماً جديداً في الشركة.

كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على تحويل السندات إلى أسهم بسعر التحويل «2.7» درهم لكل سند وزيادة رأس مال الشركة من 6.855.598.886 درهماً إلى 16.347.080.368 درهماً وذلك بإصدار 9.491.481.482 سهماً بقيمة اسمية قدرها «1» واحد درهم للسهم لصالح شركة أي دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية وشركة أي اتش سي كابيتال القابضة أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لهما حسبما يحدده الطرفان كمقابل استحواذ على الشركات المستهدفة والأصول المستهدفة المذكورة أعلاه.

كما جرت الموافقة خلال الاجتماع على مسودة اتفاقية بيع وشراء الحصص والأراضي المزمع إبرامها بين الشركات والبائعين.

وأكد مجلس الإدارة خلال الاجتماع على دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 «أو أي تاريخ آخر حسبما توافق عليه وزارة الاقتصاد» للنظر في استحواذات الشركة، وذلك مقابل قيام الشركة بإصدار «25.627.000.000» من السندات إلزامية التحويل إلى أسهم «بقيمة اسمية قدرها 1 درهم للسند» لصالح شركة ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية وشركة أي اتش سي كابيتال القابضة أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لهما حسبما يحدده الطرفان.

الموافقة بموجب قرار خاص على تحويل السندات إلى أسهم وزيادة رأس مال الشركة من 6.855.598.886 درهماً إلى 16.347.080.368 درهماً وذلك بإصدار 9.491.481.482 سهماً بقيمة اسمية قدرها «1» واحد درهم للسهم لصالح شركة أي دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية ذ. م. م وشركة أي اتش سي كابيتال القابضة ذ. م. م أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لهما حسبما يحدده الطرفان كمقابل استحواذ على الشركات المستهدفة والأصول المستهدفة المذكورة أعلاه.

الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة انفاذاً لقرار الزيادة في رأس مالها نتيجة تحويل السندات إلى أسهم.

النص قبل التعديل: «حدد رأس مال الشركة «6.855.598.886» درهماً موزعة على «6.855.598.886» سهماً بقيمة اسمية قدرها «1» واحد درهم للسهم مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية.

النص بعد التعديل: «حدد رأس مال الشركة بمبلغ «16.347.080.368» درهماً موزعة على «16.347.080.368» سهماً بقيمة اسمية قدرها «1» درهم للسهم مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية».

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