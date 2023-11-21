«أوبتيموم» الأيرلندية توسع استثماراتها في الإمارات والمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «أوبتيموم نيوترشن»، وهي مملوكة لمجموعة «جلانبيا العالمية للتغذية» الأيرلندية، عن خططها الجديدة لتوسيع حضورها في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

وقال ساتيافرات بندهاركار، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الصين وجنوب آسيا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في مجموعة «جلانبيا العالمية للتغذية»: تشهد المنطقة انتشاراً متزايداً لنمط الحياة الصحي والرياضي، وذلك بفضل الدعم والتشجيع الحكومي المستمر عن طريق المبادرات المختلفة. وتشارك «أوبتيموم نيوترشن» في هذا الزخم من خلال تقديم المعلومات القيمة المتعلقة بالصحة البدنية والنفسية ودعم المبادرات الحكومية ذات الصلة، وذلك بتوظيف خبرتها الكبيرة ووصولها العالمي وتحليلاتها العميقة لمشهد الرياضة في المنطقة، لتساعد الرياضيين وغيرهم على تحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتهم.

من جهته، قال كريم جابرييل، مدير التسويق والأعمال الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى مجموعة «جلانبيا العالمية للتغذية»: تتمتع «أوبتيموم نيوترشن» بسجل حافل ورائد عالمياً في مجال التغذية الرياضية، ما سيعود بالعديد من الفوائد على المجتمعات المهتمة بالرياضة واللياقة البدنية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. وفي المقابل، تشهد المنطقة انتشاراً متزايداً لمفهوم الاستهلاك المسؤول، والذي يسهم بدوره في زيادة الطلب على منتجات التغذية الرياضية المصنعة وفق معايير صديقة للبيئة، وباستخدام أفضل المواد الخام في منشآت متطورة، وهو ما يميز «أوبتيموم نيوترشن».

ويشير الاهتمام الكبير الذي تحظى به المنطقة من قبل أشهر العلامات المرموقة، وفي مقدمتها «أوبتيموم نيوترشن»، إلى وجود آفاق مشرقة لنمو مشهد الرياضة الإقليمي.

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