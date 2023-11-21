منصة «فلس» للمدفوعات الرقمية تنطلق في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «فلس» Fils عن منصتها الجديدة بقطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى مساعدة الشركات على الاستدامة في القطاع، عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، التي يمكن دمجها بسهولة في المنصات عبر سائر القطاعات.

وتعد «فلس» Fils بمثابة منصة شاملة، تلبي المعايير المؤسسية ومصممة لتقديم مزايا قيمة موجهة بين الشركات، وبين الشركات والمستهلك(B2B2C)، كما أنها تستفيد من قوة التقنيات في الخدمات المالية والضيافة والتجارة الإلكترونية.

وتأسست «فلس» من قبل نمير خان، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MFTA).

ويأتي إطلاق «فلس» قبل انعقاد قمة «COP28» لتعزيز تطلع الشركات في جميع القطاعات إلى مواءمة عملياتها مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والبحث عن الفرص، التي تنطوي على فوائد مجتمعية طويلة المدى، وتدفع عجلة نمو الأعمال.

وقال نمير خان، مؤسس المنصة: «نرى في «فلس» عاملاً محفزاً لتبني وتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، كما تمهد الطريق نحو قدر أكبر من المساءلة، والوصول إلى نتائج قابلة للتنفيذ، يمكنها تحسين مستوى الاستدامة، لقد أنشأت «فلس» منظومة إيكولوجية رقمية، تربط بين البينية التحتية للدفع والمؤسسات، والقادة المؤثرين والمستهلكين».

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