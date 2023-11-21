ماجد الفطيم العقارية تطلق حي «سيرينيتي مانشنز» في تلال الغاف

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة ماجد الفطيم العقارية، إحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم، عن إطلاق حي سيرينيتي مانشنز، في مشروع تلال الغاف. ويضم الحي الجديد 106 فلل مانشن، تضم 6 أو 7 غرف نوم، والتي يمكن تخصيصها بحسب رغبة واحتياجات كل مالك.

وقال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتطوير في معرض تعليقه على هذا الحي الجديد: «لا يعد حي سيرينيتي مانشنز مجرد حي فاخر آخر نقوم بتطويره، بل يمثل حقبة جديدة واستثنائية من نمط العيش الفاخر، المصمم خصيصاً ليلائم أذواق وتطلعات الأفراد من ذوي الثروات العالية جداً الذين يسعون بشكل دائم خلف تجارب استثنائية وفريدة من نوعها في كل جانب من جوانب حياتهم.

وقد استطعنا بالتعاون مع شركة SAOTA والمهندس نبيل غلام وشركة BLINK، من صياغة كل جانب من جوانب هذا الحي بدقة متناهية، مع مراعاة أدق التفاصيل لضمان أن يرتقي حي سيرينيتي مانشنز بمفهوم المعيشة الفاخرة إلى مستويات غير مسبوقة، ويرسي معايير جديدة في تطوير مساحات معيشية مناسبة تتميز بالأناقة والرقي واللمسات الجمالية.

وقد تمكنا في نهاية المطاف من ابتكار منتج فذ على صعيد التميز في التصميم، وذلك من خلال مزيج رائع من اللمسات الجمالية ذات التأثير المعزز والتصاميم المميزة التي تعكس الأذواق الفردية للمشترين». ويوفر حي سيرينيتي مانشنز مجموعة مختارة من ثلاثة أنواع من الفيلات هي، لونا وآيلا، وآرا.

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