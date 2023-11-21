1.6 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم

المصدر: ولم

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 439 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم منها 82 مبايعة للأراضي بقيمة 806.46 مليون درهم و357 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 593.27 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 41.91 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 36.52 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 36.46 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 424.84 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 194.94 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 2 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 5.04 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 30.8 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18.65 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 وأخيراً مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 98.6 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 23.25 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 24.71 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 208.15 مليون درهم منها 18 رهنا لأراض بقيمة 27.85 مليون درهم و121 رهنا لفلل وشقق بقيمة 180.3 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 22.31 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 19.89 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 31 هبة بقيمة 86.05 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الثالثة بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة سيح شعيب 1 بقيمة 9.82 مليون درهم.

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