«منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر» يستكشف آفاق مستقبل السياحة المستدامة

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ترسم إمارة الشارقة خريطة طريق أمام المنطقة والعالم لمستقبل السياحة المستدامة والصديقة للبيئة، إذ تنطلق فعاليات الدورة الـ10 من «منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر» غداً في 22 نوفمبر بـ«مركز إكسبو الشارقة»، وذلك ببرنامج متكامل من الجلسات النقاشية والحوارية وورش العمل وبحضور ومشاركة نخبة من خبراء الصناعة وقادة الفكر من مختلف بلدان العالم.

ويجسد المنتدى، الذي تنظمه «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» وتحت شعار «السياحة المستدامة: مسارات نوعية ترسم آفاق المستقبل»، جهود الشارقة والتزامها تعزيز خيارات وتوجهات السفر التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية وتراعي معايير حماية الطبيعة، وتطوير قطاع السياحة البيئية وسياحة المغامرات المزدهر في الإمارة، وترسيخ مكانتها العالمية نموذجاً للحلول المستدامة.

مستقبل صناعة السياحة

يتضمن برنامج المنتدى سلسلة من النقاشات الهادفة، والعروض وورش العمل التفاعلية، ورؤى خلاقة عن التحديات التي تواجه قطاع السفر والسياحة وسبل التغلب عليها وتحويلها إلى فرص تنموية، إذ تشهد الجلسة الأولى بعنوان «ممارسات الاستدامة: نبتكر من أجل التأثير الإيجابي، نتعاون من أجل التغيير» مشاركة كلٍّ من الدكتورة نوال الحوسني الممثلة الدائمة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في دولة الإمارات العربية المتحدة وكيلة الوزارة المساعدة بالإنابة لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وأحمد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، لمشاركة رؤاهما في توجهات السياحة المستدامة، والسياسات الحكومية المتعلقة بها، والفوائد الاقتصادية المترتبة عليها، ودور التكنولوجيا في نموها وتطويرها، إضافة إلى أهمية التعاون ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتجمع الجلسة الثانية من المنتدى والتي تحمل عنوان «استراتيجيات السفر والسياحة المستدامة» عدداً من قادة الصناعة، ومنهم كوكو تانغ عضو مجلس إدارة المجلس العالمي للسياحة المستدامة (GSTC) مؤسِّسة شركة (Colorful Earth) الشريكة المؤسِّسة لـ(Vinetree Tourism)، وافتخار حمداني، المدير العام الإقليمي لمجموعة فنادق «إتش إم إتش»، وبول بريدجر، المدير التنفيذي للعمليات في فندق روف، ويدير الجلسة دوغ لانسكي، الخبير العالمي للسياحة ومستشار الوجهات السياحية، لاستكشاف موضوعات السياحة البيئية، والحد من النفايات، والفوائد الاقتصادية والبيئية للسياحة المستدامة، وتقديم أفكار قيمة عن تشكيل مستقبل قطاع السياحة.

خبراء ومتخصصون يقدمون خلاصات تجاربهم

ويشمل برنامج المنتدى مجموعة من العروض التي يقدمها خبراء، ومنهم كوكو تانغ، عضو مجلس إدارة «المجلس العالمي للسياحة المستدامة» (GSTC)، مؤسِّسة شركة «كالرفل إيرث» (Colorful Earth) الشريكة المؤسِّسة لـ«فاينتري توريزيم» (Vinetree Tourism)، إلى جانب دوج لانسكي، مستشار تطوير الوجهات والخبير العالمي في صناعة السياحة، وكريم المرمري، مدير إدارة التسويق في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

ويشهد المنتدى تنظيم ورشتي عمل؛ الأولى بعنوان «مبادرة تعزيز الالتزام بالاستدامة» وتقدم تدريباً متخصصاً يهدف إلى تعزيز السياحة المسؤولة وإحداث التغيير الاجتماعي، وتتضمن التدريبات تركيب شواحن للسيارات الكهربائية في وجهات مختلفة لتشجيع المجتمع على استخدام السيارات الكهربائية، في حين تستهدف الورشة الثانية التي تأتي بعنوان «رحلة تفوق التوقعات» منظمي الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين، لتزودهم المعرفة والأدوات اللازمة وتحسين تجارب الزوار والسياح، بتصميم مسارات رحلات مبتكرة في الشارقة، وتوفر الورشتان فرصة عملية لاستكشاف وتشكيل مستقبل ممارسات السياحة المستدامة.

خدمات مستدامة

وتنظم «سياحة الشارقة» على هامش فعاليات الدورة العاشرة من «منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر» «معرض السياحة والسفر»، لعرض أحدث التطبيقات والممارسات في قطاع السفر والسياحة في إمارة الشارقة، وإتاحة الفرصة أمام الحاضرين للتعرف إلى مستجدات هذا القطاع الحيوي المهم، واستعراض مجموعة من المبادرات والمشروعات المستدامة، وتجارب السفر التفاعلية، والتي تتبناها مختلف الجهات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص في إمارة الشارقة، ويوفر المعرض للمهتمين في صناعة السياحة منصة للتواصل واستكشاف مستقبل السفر، مشكلاً قيمة مضافة للمنتدى.

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