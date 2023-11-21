الدار العقارية تطلق «نيكي بيتش ريزيدنسز» ليضم 800 وحدة بجزيرة المرجان في رأس الخيمة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الدار العقارية «الدار» إطلاق «نيكي بيتش ريزيدنسز»، وهو مجتمع سكني جديد في جزيرة المرجان يتميّز بإطلالات خلابة على مياه الخليج العربي، ويوفر مجموعة خاصة من التجارب الترفيهية المتميزة والتي ستضع تصوّراً جديداً للعيش على الوجهات الشاطئية في الإمارة.

وسيتم إطلاق 357 وحدة للبيع ضمن المرحلة الأولى لمشروع «نيكي بيتش ريزيدنسز» في 5 ديسمبر، تتنوع بين شقق مكوّنة من غرفة نوم واحدة وخمس غرف، مع شرفات واسعة للاستمتاع بالإطلالات البانورامية على مياه الخليج العربي وتأمُّل شروق الشمس الساحر، كما أن جميع الشقق مزوّدة الخدمات، مع توافر خيارات شقق مفروشة وغير مفروشة، ويبلغ متوسط سعر الشقّة المكونة من غرفة نوم واحدة 2.3 مليون درهم.

ويقدّم المنتجع السكني مجموعة من الخدمات الحصرية لقاطنيه، ما يضفي عليه أجواء الإقامة الفندقية، ومن ذلك خدمة كونسيرج على مدار الساعة وخدمة صفّ السيارات والمساعدة على حمل الأمتعة ومساحات العمل المشتركة التي تُقدم فيها المرطبات.

ومما يميّز هذا المنتجع السكني ويمنحه أجواء العيش في الفنادق والمنتجعات الفاخرة المجموعة الواسعة والمتنوعة من المرافق المتاحة لقاطنيه، ومن ذلك المرافق الشاطئية والنادي المشترك وغرفة الألعاب وساونا وعلاجات السبا وحدائق الاسترخاء واستوديو خاص لليوغا ومساحات اللعب للأطفال وقاعات الألعاب الرياضية المغلقة والخارجية والتي تتميز بإطلالات خلابة على الخليج العربي.

وسيحصل قاطنو المشروع أيضاً على العديد من المزايا الحصرية وبأسعار تفضيلية مخفضة على أسرّة «كابانا» والأسرّة النهارية المظللة، والمطاعم والمقاهي، وخدمات السبا، والرياضات المائية، ونادي «ليتل نيكي بيتش» للأطفال وغيرها من المزايا الخاصة، بجانب إمكان المشاركة في مجموعة من المعارض والدورات التعليمية ومنها دروس الطبخ الشهرية، وسيحظى السكان أيضاً بمزايا أسلوب الحياة الرقمية الذكية ومنها مراكز شحن السكوتر الكهربائية والدراجات، إلى جانب إمكان استخدام التطبيق الخاص بالمجتمع السكني الذي سيمكّنهم من الوصول إلى المجموعة الكاملة من الخدمات والمرافق عند الطلب.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «يسرّنا أن نكشف عن مجتمع نيكي بيتش ريزيدنسز الذي سيمنح تجربة سكنية لا مثيل لها في رأس الخيمة. تألق الإمارة وجهة سياحية واستثمارية بارزة في دولة الإمارات شجَّعَنا على تقديم منتج عقاري يستجيب للطلب في السوق على وحدات الإقامات القصيرة ويلبي احتياجات الراغبين في شراء منزل ثانٍ، وفي الوقت نفسه وفّرنا للمقيمين الدائمين أسلوب حياة يومياً يجمع بين سحر الطبيعة والرفاه والاسترخاء والأنشطة الترفيهية، فضلاً عن ميزة الإطلالات الخلابة على مياه الخليج العربي».

وقالت لوسيا بنرود، الرئيسة التنفيذية لشركة «نيكي بيتش جلوبال»: «تتميز رأس الخيمة بحيويتها وازدهارها الاقتصادي وتنوعها الثقافي، وبذلك سيوفر مشروع نيكي بيتش ريزيدنسز فرصة متميزة للاستمتاع بتجربة الحياة الراقية في هذه الوجهة العصرية الجديدة، ونتطلع إلى العمل مع الدار على هذا المشروع المتميّز لنُقدّم مفهومنا الفريد للاحتفال بفخامة العيش في الإمارة، ونعد عملاءنا الحاليين والجدد بتجارب استثنائية غير مسبوقة في هذا الملاذ الساحر».

ستراعي الدار في تطوير مشروع «نيكي بيتش ريزيدنسز» معايير «فيتويل»، الشهادة الأبرز عالمياً في مجال المباني الصحية، وبذلك سيكون أول مشروع يلتزم هذه المعايير في رأس الخيمة، كما سيستهدف المشروع الحصول على شهادة فضية للريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED).

وتعد جزيرة المرجان من أبرز الوجهات العصرية والترفيهية في رأس الخيمة، حيث تتميّز بواجهة بحرية مذهلة بطول 23 كيلومتراً ممتدة عبر أربع جزر على شكل المرجان، إلى جانب مجموعة واسعة من المعالم السياحية، وأبرزها الكورنيش الشهير. وتعد الجزيرة من الوجهات الشهيرة للجري وركوب الدراجات، كما توفر ملاذاً هادئاً للاسترخاء والاستمتاع بالإطلالات الساحرة على الخليج العربي، ويقع مجتمع «نيكي بيتش» بين اثنين من أكبر المنتجعات في الجزيرة، وهما «ريكسوس باب البحر» و«دبل تري من هيلتون»، وكلاهما استحوذت عليهما الدار في سنة 2022.

ويبعد المشروع مسافة ساعة تقريباً عن مدينة دبي، ويقع على مقربة من نادي الحمرا للجولف وقرية الحمرا ومرسى ونادي الحمرا لليخوت، وسيتمكن قاطنوه أيضاً من الوصول بسهولة إلى الأماكن الطبيعية الجميلة والجبال الخلابة في رأس الخيمة.

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