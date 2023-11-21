«الإمارات دبي الوطني» ينضم إلى «الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون»

المصدر: دبي - البيان

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انضم بنك الإمارات دبي الوطني، إلى «الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون» بهدف تعزيز رحلة البنك المستدامة.

و«الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون» عبارة عن مبادرة يقودها القطاع المالي لتطوير معيار عالمي منسق لقياس والكشف عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن القروض والاستثمارات. ويعد قياس هذه الانبعاثات الممولة خطوة مهمة في رحلة المؤسسة المالية نحو إزالة الكربون.

وقد انضمت أكثر من 430 مؤسسة مالية عبر القارات الست إلى «الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون»، مما أتاح الإبلاغ عن الانبعاثات على أساس قابل للمقارنة.

وقال فيجاي باينز، كبير مسؤولي الاستدامة، رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يلعب القطاع المالي دوراً مهماً في تعزيز إزالة الكربون من الاقتصاد. ويشكل انضمام بنك الإمارات دبي الوطني إلى «الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون» منعطفاً مهماً في رحلة الاستدامة الخاصة بالبنك، مما يتيح التقييم المسؤول والكشف عن البصمة الكربونية لمحافظنا الاستثمارية. وباعتبارنا إحدى أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، فإننا حريصون للغاية على تبني مبادرات تعويض الكربون التي تتوافق مع مصالح عملائنا».

يتولى بنك الإمارات دبي الوطني زمام المبادرة في المنطقة في تقديم تداول عقود الكربون المستقبلية، وتلبية الطلب المتزايد من الشركات لإدارة تعويض انبعاثات الكربون ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050. ويتماشى تداول عقود الكربون لبنك الإمارات دبي الوطني مع المبادئ التوجيهية التي وضعها نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS) ونظام تداول الانبعاثات في المملكة المتحدة، مما يوفر الشفافية والمصداقية والمساءلة الكاملة.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد أطلق أخيراً إطار عمل التمويل المستدام، الذي يتيح إصدار أدوات دين خضراء ومستدامة لتمويل وإعادة تمويل المشروعات، مما يتيح الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون قادر على التعامل والتكيف مع التغير المناخي، وإحداث تأثير مجتمعي إيجابي والحد من المشكلات الاجتماعية.

وقد ساهمت جميع هذه المبادرات في تمكين البنك من الفوز بجائزة «أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة» خلال حفل توزيع جوائز «يوروموني للتميز 2023».

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