تغطية اكتتاب «فينكس» الإماراتية لبيع معدات التشفير 33 مرة

المصدر: أبوظبي - بلومبرغ

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بلغت تغطية الاكتتاب العام الأولي لشركة «فينكس تكنولوجي» المتخصصة في بيع أجهزة تعدين العملات المشفرة بالتجزئة، ومقرها الإمارات، 33 مرة بحسب ما أوردته «بلومبرغ»، اليوم الثلاثاء.

وأغلقت الشركة عملية الاكتتاب في نحو 907 ملايين سهم من أسهمها يوم 18 نوفمبر الجاري، وبلغت تغطية المستثمرين الأفراد 180 مرة، فيما من المقرر إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 4 ديسمبر المقبل.

وتأسست «فينكس تكنولوجي» عام 2015، تمتلك مزارع تعدين تصل سعتها الإجمالية إلى 725 ميغاواط، وتمتد من الولايات المتحدة إلى كندا وأوروبا والشرق الأوسط، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

وكانت «بلومبرغ» قد أشارت في تقرير نشرته في يوليو الماضي إلى أن الشركة تدرس طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي خلال العام الجاري، مضيفة: إن هذه الخطوة تتزامن مع الجهود التي تبذلها الإمارات لتشديد الرقابة على طالبي تراخيص العمل في قطاع التشفير، بهدف ضمان توفير الإطار التنظيمي المناسب للقطاع، الذي عانى من فضائح كبرى عديدة على مستوى العالم، خلال العام الماضي.

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