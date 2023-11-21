أسهم «أنغامي» تقفز 35% بعد إعلان الاندماج في «+OSN»

المصدر: نيويورك - بلومبرغ

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قفزت أسهم «أنغامي» 35% في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت الشركة عن اندماجها في «أو إس إن بلس» (+OSN).

كجزء من الصفقة، ستضخ «أو إس إن غروب»، الشركة الأم لـ(+OSN) 50 مليون دولار في «أنغامي»، لتصبح المساهم الأكبر فيها. وقالت الشركتان في بيان مشترك إن الكيان الجديد سيضم أكثر من 120 مليون مستخدم مسجل، و2.5 مليون اشتراك مدفوع، وإيرادات قدرها 100 مليون دولار.

وبلغ سعر السهم 3.09 دولارات قبل الافتتاح، ليعزز مكاسب بلغت 35% في جلسة أمس.

وقال إيلي حبيب، أحد المؤسسين المشاركين الإثنين لـ«أنغامي»، والذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة، إن صفقة الاندماج تضيف لأنغامي ما يصل إلى 100 مليون دولار، منها 50 مليون دولار نقداً.

وأوضح في مقابلة مع «الشرق» إن «أنغامي» ستتولّى إدارة تطبيقها الخاص إضافة إلى تطبيق «+OSN» الذي سيكون داخل منصة «أنغامي»؛ «ولاحقاً قد يتم دمج التطبيقين في كيان جديد كلياً».

كما توقّع حبيب أن تسهم الصفقة في تجنُّب شطب سهم «أنغامي» من بورصة «ناسداك»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإدراج في بورصتي السعودية وأبوظبي ما زال ضمن خطط الشركة.

وكانت أسهم «أنغامي» تتداول يوم الثلاثاء الماضي من دون الدولار، ولكنها بدأت بالارتفاع تدريجياً بعد ذلك، إلى أن بلغت المكاسب في أسبوع حتى يوم أمس 58%.

وأعلنت «أو إس إن غروب» أن استثمارها في «أنغامي» يُقدّر قيمة السهم عند 3.65 دولارات، أو 3.9 أضعاف متوسط سعره في الشهر الماضي.

وأسست «أنغامي» على يد اثنين من رواد الأعمال اللبنانيين في سنة 2012، وسرعان ما برزت منافساً محلياً بارزاً في المنطقة لشركتي «سبوتيفاي» و«ديزر» (Deezer). ويقع مقر الشركة في أبوظبي، واجتذبت تمويلاً بقيمة 5 ملايين دولار من شركة إعلام سعودية (إس أر إم جي فينتشرز) في وقت سابق من العام الجاري.

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