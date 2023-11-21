نفط الهلال تقلل كثافتها الكربونية وتحافظ على الحيادية في عام الاستدامة

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت نفط الهلال، عن تحقيقها لإنجازات مهمة على صعيد الاستدامة، وذلك تزامناً مع عام الاستدامة في الإمارات العربية المتحدة والاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب28» في دبي.

ومن أبرز إنجازات الاستدامة التي حققتها نفط الهلال الحفاظ على حيادية الكربون عبر عملياتها وخفض كثافتها الكربونية وصولاً إلى أقل معدل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن التزام الشركة بالتخلص تماماً من انبعاثات الميثان عبر عملياتها بنهاية هذا العقد.

وتوضيحاً لذلك، بيّنت الشركة أنها نجحت في خفض كثافتها الكربونية إلى 6.0 كغ من ثاني أكسيد الكربون المكافئ لكل برميل نفط مكافئ، وهو أقل معدل محقق على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأقل من نصف متوسط القطاع في العالم، مع تعويض الانبعاثات المتبقية حفاظاً على الحيادية الكربونية للشركة للسنة الثالثة على التوالي منذ 2021. وقللت نفط الهلال أيضاً الإحراق الكلي وتسريبات الميثان بنسبة 31 % مقارنة بعام 2021، فأصبحت تشكل 0.12 % فقط من إجمالي الإنتاج، فضلاً عن تقليل النفايات بنسبة 90 % والتخلص التام من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وقد انضمت نفط الهلال أيضاً إلى مبادرة «صفر انبعاثات الميثان» التابعة لمبادرة المناخ لشركات النفط والغاز، مؤكدة التزامها ببلوغ صافي الصفر في انبعاثات الميثان عبر عملياتها بحلول 2030. ويعزز هذا التعهد جهود نفط الهلال المتواصلة للحد من انبعاثات الميثان من عملياتها والتقليل من الكثافة الكربونية الكلية لتكون من أولى شركات النفط والغاز التي تحقق الحيادية الكربونية.

وقال الرئيس التنفيذي لنفط الهلال مجيد حميد جعفر: «التزامنا بمبادرة صفر انبعاثات الميثان هو ثمرة سنوات من الجهود المكرسة للحد من الانبعاثات والتخلص من تسريبات الميثان وتحقيق الحيادية الكربونية».

وأضاف مجيد جعفر، الذي أُدرِج الشهر الماضي ضمن قائمة «أبطال الاستدامة المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» التابعة لفوربس الشرق الأوسط: «اتخذنا الاستدامة عماداً لأعمالنا منذ تأسيسنا في 1971، وتطورنا خلال مسيرتنا من شركة منتجة للنفط في المقام الأول إلى التركيز خاصةً على الغاز الطبيعي الذي أضحى يشكل الآن 80 % من إنتاجنا، ذلك لأننا كنا دائماً على يقين بأهمية تقليل الانبعاثات ليس فقط لأنه واجبنا تجاه الوطن والمجتمع، بل لأنه يخدم مصالح الأعمال أيضاً».

ويشار إلى أن مبادرة «هدف صفر انبعاثات الميثان» التابعة لمبادرة المناخ لشركات النفط والغاز تهدف إلى القضاء على البصمة الميثانية لقطاع النفط والغاز بحلول 2030. ورغم أن انبعاثات الميثان تشكل 30 % من انبعاثات الغازات الدفيئة، ضررها في الحقيقة أشد بـ25 ضعفاً من ضرر ثاني أكسيد الكربون على تغير المناخ، لذا قد يكون تأثير الحد من انبعاثات الميثان أقوى في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. وقد انضم إلى المبادرة أكثر من 60 منظمة تعهدت جميعها بالقضاء التام تقريباً على انبعاثات الميثان عبر القطاع.

وجدير بالذكر أن نفط الهلال كانت قد بدأت في 2021 تنفيذ حملة لإدارة الانبعاثات المتسربة عبر عملياتها لإنتاج الغاز في خور مور باستخدام تكنولوجيا فوروورد لوكينغ إنفراريد FLIR ترصد بالضبط مواطن التسريب لتحدد الإجراءات اللازمة لمعالجتها. وقد نجح هذا البرنامج في خفض انبعاثات الميثان المتسربة بنسبة 42 % في عامه الأول ويستمر قدماً نحو التخلص التام من هذه الانبعاثات. وتمكنت نفط الهلال من الحد من الإحراق بأكثر من 80 % منذ 2020 وتهدف إلى الوقف التام للإحراق مستقبلاً.

وقد عززت الشركة مبادراتها لتقليل الانبعاثات بالتعويض الكربوني عن طريق تقديم الدعم لمشاريع الأكسدة الحرارية لمركبات الكربون الهيدروفلورية في الهند ومشاريع طاقة الرياح في الصين بشراء رصيد كربوني مرخص من الأمم المتحدة. وبتأمين رصيد كربوني لعامي 2022 و2023، ضمنت نفط الهلال الحيادية الكربونية لعملياتها لأكثر من ثلاث سنوات.

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