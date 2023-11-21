«مدينة إكسبو دبي» تتحول إلى مدينة شتوية ساحرة بداية من 15 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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ابتداءً من 15 ديسمبر 2023 إلى 7 يناير 2024، ستتحول ساحة الوصل إلى مدينة شتوية ساحرة، تجمع الزوار ضمن فعاليات صديقة للبيئة للاحتفال بموسم نهاية العام والسنة الجديدة، مع إضافة تجارب ملهمة تهدف إلى زيادة الوعي المناخي وتعزيز تبني ممارسات الحياة المستدامة.

ويرحب منزل «سانتا» المستدام، ومخبز السيدة «كلوز»، ومصنع الألعاب الصديق للبيئة ومزرعة «فروستي» بالزوار من جميع الأعمار للانضمام إلى سانتا في سعيه للمساعدة في إنقاذ القطب الشمالي وحياته البرية من التأثيرات السريعة والمثيرة المرتبطة بالعواصف الثلجية، والتغيرات المناخية العالمية.

وفي أجواء ممتعة سيتبع الصغار الأدلة، ويتغلبون على تحديات المناخ، ويجمعون الطوابع وينضمون إلى مساعدي «سانتا» في ورش عمل صديقة للبيئة، بينما يستمتعون بسوق احتفالات نهاية العام في منافذ البيع المصممة على شكل الشاليهات بين الأشجار المغطاة بالثلوج، بالإضافة إلى ألعاب الكرنفال الممتعة، وفرص التقاط الصور مع مزلجة الرنة والروبوت الشهير«أوبتي».

في منزل سانتا الساحر، سيكتشف الضيوف الطرق البارعة التي يعطي فيها الأولوية للاستدامة في مسكنه الخاص - بما في ذلك الديكورات المعاد استخدامها والإضاءة الموفرة للطاقة - وستتاح لهم الفرصة لكتابة أسمائهم على قائمة سانتا.

سيفتح «سانتا» أيضاً أبواب مصنع الألعاب الخاص به، وهو المكان الذي ينغمس فيه الأطفال في عالم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مع تعزيز الاستدامة. سيصنع الأطفال ألعابهم الخاصة من مواد معاد تدويرها، وينطلقون في رحلات ليصبحوا مشرفين على البيئة وعلى كوكب الأرض.

في مخبز السيدة «كلوز» سيجتمع الأطفال لتزيين كعك الزنجبيل على شكل الدب القطبي وعلى شكل قبعة ثلجية، بينما يمتعهم مساعدو سانتا بقصص حول كيفية إنقاذ بيئتنا القطبية ومشاركة النصائح التي تشجع الخبازين الصغار على تقليل وإعادة الاستخدام والتدوير.

انضم رجل الثلج «فروستي» إلى مزرعة مدينة إكسبو دبي لعرض تجربة مفيدة في مزرعة، إذ يستضيف «فروستي» ومساعدو «سانتا» ورش عمل تفاعلية، إلى جانب أنشطة البستنة للمساعدة في زراعة النباتات الخضراء الصغيرة، وفنون وحرف الخضروات التي ستطلق العنان للإبداع بطرق جديدة.

يعود صندوق البريد الضخم للسنة الثالثة على التوالي، ليقدم للزوار فرصة كتابة رسائل - على ورق معاد تدويره وبأقلام صديقة للبيئة - إلى «سانتا» وتقديم تعهدات شخصية لجعل العالم مكاناً أفضل.

وستتضمن أبرز الفعاليات في ساحة الوصل أيضاً إضاءة الشجرة الرائعة التي يبلغ ارتفاعها 16 متراً، والتي أعيد تدويرها من العام الماضي، وستكون في قلب الاحتفالات وتوفر خلفية مذهلة للصور مع «سانتا». وسيقام عرض «كارولز باي كاندلايت» في الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر - مع مجموعة من باقات الأطعمة والمشروبات - جنباً إلى جنب مع العروض الضوئية الليلية وتساقط الثلوج.

ستفتح مدينة الشتاء أبوابها من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى الحادية عشرة مساءً يومياً، ويبدأ سعر تذكرة الدخول من 20 درهماً للبالغين ومجاناً لمن هم أقل من 13 عاماً، ويتم احتساب رسوم إضافية لفعاليات عرض «كارولز باي كاندلايت» وبعض الأنشطة وورش العمل.

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