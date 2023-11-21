«الإمارات المالي» يوفد بعثة جديدة من الكفاءات الإماراتية إلى جامعة أكسفورد

المصدر: دبي - البيان

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أعلن معهد الإمارات المالي، عن ابتعاث دفعة جديدة من الكفاءات المواطنة ضمن برنامج تطوير القادة لدورة تخصصية في كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد، وذلك بهدف تعزيز القيادات عالية التأهيل في القطاع المصرفي والمالي.

واستضاف المعهد أعضاء الدفعة الجديدة المكونة من 33 مشتركاً من مختلف المؤسسات المالية والجهات الحكومية والمصارف في الدولة. وقد أطلعهم، خلال إحاطة شاملة عُقدت بمقره في دبي، على تفاصيل البرنامج الأكاديمي التنفيذي المتقدم الذي تنظمه الكلية، والتي تُعد واحدة من أبرز كليات إدارة الأعمال في العالم، وذلك خلال الأسبوعين الأولين من عام 2024.

ويعزز البرنامج التدريبي المتقدم بالتعاون مع جامعة أكسفورد قيادات الصفين الأول والثاني في القطاع المالي والمصرفي، ويؤهلها لقيادة البرامج والمشاريع والمبادرات المواكبة للتحولات الراهنة والمستقبلية المتسارعة في مجالات الخدمات والمنتجات المالية وتخصصات التمويل وتطبيقات التكنولوجيا المالية.

وأكدت نورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي، في حديثها مع الدفعة الجديدة من برنامج تطوير القادة، أن القطاع المالي والمصرفي بدولة الإمارات يشكل المحرك لفرص اقتصادها المتنوع والمرن والقائم على الابتكار والتطوير المستمر ومواكبة أفضل الممارسات والتوجهات والمعارف والخبرات وتبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وأن الحرص الدائم على تطوير قيادات مواطنة متمكنة في هذا القطاع الحيوي ضمانة لتعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال المؤسسات المالية والمصرفية الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة.

وأضافت: «انطلاقاً من رسالة معهد الإمارات المالي، الذي تجاوز عدد متدربيه منذ تأسيسه وحتى اليوم أكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة، استفادوا من أكثر من 8,000 برنامج تدريبي، نحرص على المساهمة الفاعلة في دعم توطين القطاع المصرفي والمالي، ونشر المعرفة المتخصصة في هذه القطاع، وتوفير برامج تدريبية وتطويرية سبّاقة ومتميزة تعزز تنافسية الكوادر الإماراتية إقليمياً وعالمياً».

ويمثل أعضاء الدفعة الجديدة من البرنامج التدريبي مختلف مكونات القطاع المصرفي والمالي وفي مقدمتها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعهد الإمارات المالي، وبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وبلدية الفجيرة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ودائرة الأشغال العامة والزراعة، ومركز الفجيرة للمغامرات، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي التجاري، ومصرف عجمان، وبنك مصر بالإمارات، ومصرف أتش أس بي سي الشرق الأوسط، والفردان للصرافة، وبورصة البحرين، ومجموعة جي أف أتش المالية، وبنك الكويت الوطني.

ويغطي البرنامج في أحدث دوراته ثلاثة موضوعات محورية، تشتمل على فرص وتحديات القطاع المالي، وأسس وتطبيقات التفكير الاستراتيجي، وتعزيز الشخصية القيادية. ويتضمن البرنامج دورات تدريبية متخصصة في التطوير القيادي والخدمات المالية وإدارة الاستراتيجيات في مجال الأعمال، إضافة إلى جولات ميدانية في عدد من أعرق المؤسسات المالية والمصرفية في المملكة المتحدة.

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