«بيورهيلث» تعلن عن نية إدراج أسهمها في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة «بيورهيلث» القابضة عن عزمها إجراء طرح عام أولي يتبعه إدراج أسهمها في «سوق أبوظبي للأوراق المالية».

ومن المتوقع أن تبدأ عملية التداول بالسوق في ديسمبر 2023 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وتضم قائمة المساهمين في مجموعة «بيورهيلث» حالياً كلاً من شركة «ألفا ظبي القابضة»، وشركة «اي اتش سي هيلث كير القابضة» التابعتين لتكتل «الشركة العالمية القابضة»، ومقرها أبوظبي، والقابضة المؤسسة الاستثمارية والقابضة ومقرها أبوظبي، عن طريق شركة تابعة مملوكة بالكامل.

واتسمت رحلة «بيورهيلث» بالنجاحات المتعاقبة، فقد واصلت تعزيز مكانتها ونموها على مدى السنوات الماضية، ومع محفظة متنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل أكثر من 25 مستشفى و100 عيادة ومراكز تشخيص متعددة وحلول التأمين الصحي والصيدليات والتكنولوجيا الصحية والمشتريات، فإن «بيورهيلث» تعمل على توسيع حضورها عالمياً. وفي هذا السياق، قامت المجموعة أخيراً بالاستحواذ على 100% من محفظة «سيركل هيلث جروب»، وهي أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة، مما يمثل علامة فارقة في رؤية المجموعة الطموحة والهادفة إلى بناء شبكة رعاية صحية عالمية تحدث ثورة في رعاية المرضى.

وفي مايو 2023، أكملت «بيورهيلث» استحواذها على «أردنت للخدمات الصحية»، وهي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح المزود الوحيد لخدمات الرعاية الصحية في الشرق الأوسط الذي يستحوذ مباشرة على أصول في مستشفيات وعيادات أمريكية.

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