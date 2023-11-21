منصّة «دي بي ورلد» للتمويل تنضم إلى تحالف «تريد كونكت الإمارات» لمكافحة الاحتيال

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت منصّة التمويل التجاري من موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» شراكتها مع «تريد كونكت الإمارات» (UTC)، وهو ما يعدّ علامة فارقة في مهمتها المتمثلة في التحوّل بمفاهيم التمويل ومكافحة الاحتيال التجاري في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتعدّ منصّة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» أول مؤسسة مالية غير بنكية مشاركة توفر إمكانات الإقراض المباشر وعروض القيمة المضمنة في مجال التكنولوجيا المالية تنضم إلى تحالف منصّة (UTC).

وفي إطار التعاون، سيتاح أمام منصّة التمويل التجاري من موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» مجال للاستفادة من قدرات منصة «تريد كونكت الإمارات» (UTC) في الكشف عن الفواتير الاحتيالية والمشبوهة كوسيلة لتخفيف الأخطار المؤثرة في قدرة منصة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» على الإقراض.

وتمّ إطلاق منصّة بلوك تشين «تريد كونكت الإمارات» (UTC) في سنة 2021، وأنشئت بالتعاون بين e& المؤسسات والقطاع المصرفي في دولة الإمارات، لتقديم حلّ تكنولوجي يكشف عن المعاملات المشبوهة ويمنع الاحتيال والازدواج بصورة فورية. وتتميز منصّة (UTC) السحابية المتكاملة بقابليتها الكبيرة للتطوير، وباستفادتها من أحدث ابتكارات التكنولوجيا، مثل تقنية بلوك تشين الخاصة (DLT) والذكاء الاصطناعي (AI).

وتعمل منصّة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» على ربط شركات الأعمال بالمؤسسات المالية، إلى جانب تقديمها تسهيلات تمويل التجارة بشكل مباشر من جانبها أيضاً، وهي توفر نهجاً مبسطاً في الوصول إلى حلول التمويل التجاري يمكّن العملاء من التقدم بطلبات الاقتراض عبر المنصّة الرقمية، وربطهم بأفضل الخيارات المتاحة من الممولين العالميين والتي ربما كانت بعيدة المنال؛ إذ كان الوصول إلى حلول التمويل التجاري عائقاً أمام الشركات التي تسعى إلى اغتنام فرص التجارة العالمية، وتواجه العديد منها تحديات في توفير التمويلات اللازمة لنقل البضائع.

وفي هذا الإطار، قال ذو القرنين جافيد، الرئيس التنفيذي لمنصّة بلوك تشين «UTC»: يعدّ انضمام منصّة التمويل التجاري من دي بي ورلد إلى تحالف تريد كونكت الإمارات (UTC) خطوة مهمة أمام تنويع أنظمة الإقراض في الدولة، وينسجم مع دخول شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والمقرضين البدلاء هذا المجال، ونتطلع من جانبنا إلى تعاون وثيق بين منصّة التمويل التجاري من دي بي ورلد وتحالف منصّة (UTC) على مواصلة تطوير المنظومة الرقمية للتمويل التجاري في دولة الإمارات، علماً أن جهات الإقراض التي تستخدم منصّة (UTC) قدمت فواتير للتحقّق من صحتها وتحليلها، وبقيمة تزيد على 170 مليار درهم، الأمر الذي يؤكد مكانة تريد كونكت الإمارات (UTC) الرائدة منصّة وطنية للتمويل التجاري.

وصرّح سنان أوزكان، المسؤول التنفيذي الأول في منصّة التمويل التجاري من دي بي ورلد، قائلًا: يمثل انضمامنا إلى منصّة «تريد كونكت الإمارات» (UTC) التزاماً قوياً من منصّة التمويل التجاري في «دي بي ورلد» بالتعاون مع أعضاء تحالف منصّة (UTC) بهدف تطوير مستقبل التمويلات التجارية عبر تحقيق الشفَافَة في الإقراض، بمعالجة فعلية للنقص في التمويل التجاري تعتمد على تمكين التعاون المشترك بين المؤسسات لضمان الشفَافَة والأمن في العمليات المالية.

ومع صدور قانون تحصيل الفواتير في دولة الإمارات العربية المتحدة، تؤدي منصّة تريد كونكت الإمارات (UTC) دوراً محورياً في تمكين المقرضين من زيادة عروضهم المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأداء دور رئيس لتعزيز الثقة والشفَافَة في الإقراض، وتسهيل زيادة الفرص المتاحة في هذا المجال.

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