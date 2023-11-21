«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تنطلق الجمعة في دبي

المصدر: البيان

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تشهد عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة 24 نوفمبر حتى 26 نوفمبر الجاري إطلاق مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" حيث سيحظى خلالها عشاق التسوق بالعديد من التجارب المميزة، حيث تقدم مراكز التسوق والمتاجر المشاركة تخفيضات تصل إلى 90% على المنتجات من العلامات التجارية المحلية والعالمية الرائدة في مراكز التسوق في دبي.

وتنظم المؤسسة "3 أيام من التخفيضات الكبرى" مرتان سنوياً، في كوكبة من مراكز التسوق والمتاجر الأشهر في دبي، وهي فرصة حصرية للمتسوقين في أنحاء دبي للاستفادة من التخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية المتخصصة في نمط الحياة والإلكترونيات والأزياء والجمال واللوازم المنزلية، وغيرها من فئات المنتجات المختلفة. وتقدم أكثر من 500 علامة تجارية تخفيضات هائلة في أكثر من 2000 محل تجاري في دبي.

لا تفوتوا فرصة التسوق خلال "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، من الجمعة 24 نوفمبر حتى الأحد 26 نوفمبر الجاري، والاستفادة من عروض مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في دبي، بتخفيضات تصل حتى 90 في المئة على منتجات العلامات التجارية الرائدة.

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