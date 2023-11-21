«موديز» تتوقع تواصل الأداء القوي لعقارات الإمارات

المصدر: (دبي- البيان)

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توقّعت وكالة موديز، استمرار الأداء القوي بالأسواق العقارية في الإمارات خلال الـ12 إلى 18 شهراً المقبلة. وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى ارتفاع متوسط أسعار العقارات في دبي وأبوظبي بنحو 15% في المتوسط منذ 2021، مع وجود نحو 80 ألف وحدة في مرحلة الإنشاء.

وأرجعت قوة أداء القطاع العقارات إلى نجاح برنامج التأشيرات المطور الذي أطلقته حكومة الإمارات، وسرعة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، وكذلك استمرار ارتفاع النفط والنشاط الاقتصادي القوي. وأشارت «موديز»، إلى ارتفاع هوامش أرباح المطورين العقاريين، مدفوعة بالطلب القوي من المستثمرين المحليين والدوليين. ولفتت إلى أن تحسن البيئة التشغيلية أدّى إلى تقليل اعتماد المطورين العقاريين على القطاع المصرفي، موضحةً أن الأسواق العقارية في الدولة شهدت الكثير من التنوع والنضج منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وقالت إن ارتفاع وتيرة الطلب يوفر لشركات التطوير شروطاً مفيدة، موضحةً أنَّ السيولة التي يمتلكها المطورون سمحت لهم بتسليم قوي للوحدات في الأرباع الأخيرة، كما انخفض الإقراض لقطاعي الإنشاءات والعقارات 6% في 2022، و4% على أساس سنوي من يونيو 2023.

وأكّدت «موديز» أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة يظل محدوداً على المدى القريب، لكنّه ينعكس بالإيجاب على البنوك، حيث أوضحت أنَّ البنوك العاملة في الإمارات سجلت أرباحاً صافية قياسية مع زيادة صافي الدخل من الفائدة بنحو 50 % على أساس سنوي في يونيو.

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