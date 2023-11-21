بدء اكتتاب تاكسي دبي والتداول في ديسمبر

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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يبدأ اليوم اكتتاب «تاكسي دبي»، ويغلق في 28 الجاري للمستثمرين الأفراد، ويوم 29 نوفمبر للمستثمرين المحترفين.

وستتم إتاحة 624.75 مليون سهم تمثل 24.99% من مجمل الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، ويترقب تحديد سعر الطرح النهائي عبر تطبيق بناء سجل الأوامر. ومن المتوقع إتمام قبول الإدراج وبدء التداول في سوق دبي المالي في ديسمبر المقبل.

وتم تحديد رأس مال الشركة، في تاريخ الإدراج بـ 100 مليون درهم مقسم إلى 2.5 مليار سهم مدفوع بالكامل وقيمة السهم 0.04 درهم.

وبعد استكمال الطرح وبدءاً من السنة المالية 2024، تعتزم الشركة توزيع الأرباح مرتين في أبريل وأكتوبر من كل عام. وتتوقع الشركة توزيع أرباح مرحلية في أبريل من 2024 بقيمة لا تقل عن 71 مليون درهم، عن الربع الرابع من 2023.

وحققت «تاكسي دبي» 31.4% نمواً في إيراداتها للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2022 بمجمل 1.76 مليار درهم، مقارنة بالعام السابق الذي سجل 1.34 مليار، وأعلى من المستوى المسجل قبل الجائحة عام 2019. وبلغت أرباح العام الماضي 224.37 مليوناً بنمو 50%.

وفي أول 9 أشهر ارتفعت الإيرادات 11.1%، إلى 1.41 مليار درهم.

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