«هيئة الشارقة للموانئ» و«غلفتينر» تمددان اتفاقية لتطوير محطات الحاويات

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت شركة «غلفتينر»، تمديد اتفاقيات امتياز لمدة 35 عاماً إضافية مع «هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة»، ما يعزز الهدف المشترك بينهما لتحويل قطاع سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في الإمارات عبر بوابات التجارة الرئيسية في المناطق الشمالية المتمثلة بمحطة حاويات الشارقة ومحطة حاويات خورفكان.

وتتيح الاتفاقيتان لشركة «غلفتينر» إدارة وتشغيل وتطوير محطة حاويات الشارقة، ومحطة حاويات خورفكان في غضون القرن الحالي، وسيشمل ذلك توفير عروض القيمة الفريدة لكلا الميناءين في ميناء خالد ومحطة حاويات الشارقة. جرى توقيع الاتفاقيتين بين الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وبيتر ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غلفتينر».

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