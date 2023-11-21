«فوركاست»: الإطار التنظيمي المتطور يجذب بورصات العملات المشفرة إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت منصة «فوركاست» المتخصصة في تقنيات البلوك تشين، والتكنولوجيا الناشئة، والعملات المشفرة، أن القيود المشددة التي باتت دول العالم تفرضها على بورصات العملات المشفرة، تحفز أغلب هذه البورصات على الاتجاه إلى دبي بسبب إطارها التنظيمي المتطور فيما يتعلق بالعملات المشفرة.

وفي تقرير حول العلاقات الهندية الإماراتية، وكيف تجاوزت الإطار التجاري لتمتد إلى العملات المشفّرة وتقنيات البلوك تشين، نقل الموقع عن تقرير للبنك المركزي الهندي، أن الهنود المقيمين في الإمارات يشكلون 18 % من إجمالي التحويلات المالية البالغة 110 مليارات دولار إلى الهند. وبحسب المنصة فإن العلاقات الاقتصادية بين الهند والإمارات تخطت التحويلات المالية لتشمل الآن عالم «ويب3»، الذي يعتمد على تقنية «بلوك تشين».

وبحسب التقرير؛ فإن الإمارات والهند يستكشفان حالياً إمكانية الاستثمار في العملات الرقمية بين البنوك المركزية في البلدين؛ لا سيما بعد ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الدولتين إلى 85 مليار دولار خلال 2022. وتشير المنصة إلى أن هناك أكثر من 90 ألف شركة هندية مسجلة في غرف دبي، وحتى معرض جيتكس للتكنولوجيا شهد حضور أكثر من 300 شركة هندية ناشئة، بنسبة نمو 3 أضعاف العام الماضي.

سوق دبي للعملات الرقمية

واستشهدت المنصة بمؤشر «تشيناليسيس» للعملات المشفرة؛ الذي تصدرته الهند خلال 2023، وهي الآن ثاني أكبر سوق للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم المعاملات لكن التقرير يؤكد أن العملات المشفرة في الهند تشهد عزوفاً من جانب المستثمرين فيها؛ نتيجة للقواعد الضريبية الصارمة التي تفرضها الحكومة الهندية؛ لكن النظام البيئي المواتي للعملات المشفرة في دبي يجذب الاستثمارات الهندية الهنود بمجال العملات المشفرة. وأشارت منصة «فوركاست» إلى أنه خلال 2023، شهد المتداولون الهنود للعملات المشفرة عام سيئاً، مع ارتفاع الضريبة بنسبة 1 % على معاملات العملات المشفرة التي تزيد عن 10 آلاف روبية (نحو 120 دولاراً).

وأكدت المنصة أن الضرائب المنخفضة، وسهولة تأسيس الأعمال، والقوانين المنظمة للعملات المشفرة في دبي، جنباً إلى جنب مع سهولة الوصول إلى الأسواق الأخرى كأوروبا وآسيا، كل ذلك جعل سلسلة من شركات العملات المشفرة تتجه نحو دبي.

ونقلت منصة «فوركاست» تصريحات لبلال جاسوما رئيس تطوير الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة خلال قمة مستقبل البلوك تشين، التي عقدت في دبي خلال أكتوبر الماضي، والتي قال فيها: «يمكن لمشاريع العملات المشفرة الوصول إلى بقية دول العالم عبر دبي». ويضم مركز دبي للسلع المتعددة نحو أكثر من 23 ألف شركة، من بينها 3700 شركة هندية. وخلال 2022، افتتحت غرفة دبي مكتباً تمثيلياً في مومباي، خلال مايو الماضي، لزيادة عدد أعضائها، وتوفير تراخيص مخصصة للشركات الهندية. واستعرضت المنصة اختصاصات هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، التي تنظم عمل العملات المشفرة والأنشطة ذات الصلة.

وقالت سونيتا خاطري، المدير التجاري لمركز دبي التجاري العالمي: «صاغت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية لوائحها لتكون قابلة للتكيف مع متطلبات السوق وتكون مرنة في معالجة مخاطر السوق العالمية، بهدف جذب رواد الأعمال لترسيخ مكانة دبي كمركز مركزي لـ Web3».

وقال موقع منصة «بينانس» أستراليا، للعملات المشفرة، التي حصلت على الترخيص من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي مؤخراً، أن التحول إلى دبي جاء لأن تنظيم العملات المشفرة في أستراليا كان بطيئاً. وقالت كارولين باولر، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس أستراليا: «كنا البورصة الأسترالية الوحيدة المتخصصة في العملات المشفرة؛ لكن مع الصعوبات والتحديات المتعلقة بالترخيص والوقت الذي يستغرقه الأمر حتى يؤتي ثماره، فإننا نتطلع الآن بنشاط إلى التوسع في الخارج».

وقال جيمي نجوين، الرئيس التنفيذي لشركة نيو وين جلوبال المتخصصة في تقنية البلوك تشين إن «تضييق سوق العملات المشفرة في أمريكا، دفع الكثير من اللاعبين الرئيسين في العملات المشفّرة مثل بورصة (كوين بيز) للتقدم بطلب للحصول على تراخيص في دبي». ويعتقد نجوين أن السبب في ذلك هو وضوح دبي في خلق الإطار التنظيمي اللازم للعملات المشفرة مع إطلاق هيئة تنظيم الأصول الافتراضية».

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