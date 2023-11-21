نمو كبير لـ«برستيج وان» بعد إطلاق مشروعين بدبي بـ 500 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «برستيج وان» للتطوير، تحقيق نمو كبير في أعقاب إطلاق الشركة لمشروعين سكنيين بدبي، تبلغ قيمتهما الإجمالية 500 مليون درهم، وهما «ذا رزيدنس» في قرية جميرا الدائرية، و«فيستا» في مدينة دبي الرياضية.

وقال أجمل سـيفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «برستيج وان» للتطوير: «الفرص والمزايا التي تمنحها دبي تزيد من الطلب على المشاريع العقارية، كما تعزز دور القطاع في الإمارة. ومن أجل مواكبة متطلبات المستثمرين والمُلاك، قُمنا بالتعاقد مع شركات عالمية لتصميم وبناء مشاريع تزيد قيمتها عن نصف مليار درهم». وتم بيع معظم الوحدات السكنية في «ذا رزيدنس»، ولم يتبقَ سوى عدد قليل منها في مشروع «فيستا».

وستبدأ الشركة خلال الأشهر المقبلة، ببناء المزيد من الوحدات السكنية، وطرح مشاريع مستقبلية من المقرر أن يتم الكشف عنها قريباً.

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