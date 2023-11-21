بيع أرض بـ 300 مليون درهم في مجمع «عقارات جميرا للجولف» بدبي

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت 3 شركات عقارية إتمام صفقة بيع قطة أرض بقيمة 300 مليون درهم في مجمع «عقارات جميرا للجولف»، وهي من أكبر صفقات بيع الأراضي في هذه المنطقة. وتم الإعلان عن الصفقة من قبل شركة «أفينيو باي آر اتش» و«برايد آند بروبرتي» و«لاندسميث العقارية».

ويعتبر مجمع «عقارات جميرا للجولف» في دبي من أفخم 10 مجمعات سكنية مطلة على ملاعب الغولف في العالم، حيث يضم أكثر من 1500 فيلا ومنزل تاون هاوس وشقق.

وتأتي هذه الصفقة لتعكس آفاق النمو المستدام الذي يتمتع به قطاع العقارات الفاخرة في دبي وتؤكد توقعات نمو الأسعار بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة. كما تجسد الصفقة ارتفاع الطلب على المجمعات السكنية الفاخرة المطلة على ملاعب الجولف في دبي في ظل محدودية المعروض في هذه الفئة التي تسهم في تعزيز مكانة عقارات ملاعب الجولف ضمن صدارة فئة العقارات الفاخرة بالنسبة للمستثمرين، كما تترجم مكانة دبي كوجهة استثمارية مجزية ومتوازنة للمستثمرين العقاريين المحليين والدوليين.

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