مؤسسة التنظيم العقاري توفّر 52 منحة تدريبية للمواطنين

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع معهد إنوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري؛ طرح مبادرة لتدريب وتمكين المواطنين في القطاع العقاري، من خلال توفير 52 منحة تدريبية لحضور دورة الوساطة العقارية. ومن المقرر أن تُعقد هذه الدورات من 27 لغاية 30 نوفمبر الجاري. يأتي ذلك مع استعداد دولة الإمارات للاحتفال بعيد الاتحاد الـ52.

وقال المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: «تحتفي دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر المقبل بعيد الاتحاد الثاني والخمسين في ظلّ مسيرة مستدامة من الإنجازات والمكتسبات الوطنيّة التي تحقّقت على صعيد كافة المجالات، وذلك منذ تأسيس الاتحاد في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصولاً إلى يومنا هذا.

وفي هذه المناسبة يُسعدنا التعاون مع معهد انوفيشن إكسبرتس للتدريب العقاري لتقديم شكل مميز من الاحتفالات من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين المهتمين بمجال الوساطة العقارية للحصول على منح تدريبية لتعزيز معرفتهم بالمجال العقاري وتمكينهم من الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتوفرة باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية في الإمارة، إضافة إلى منحهم الإمكانيات اللازمة التي تسهّل مسارهم المهني وتوسّع من فرصهم المستقبليّة».

وقال محمد موسى المدير التنفيذي لمعهد انوفيشن اكسبرتس: «نفخر في المعهد أن نكون جزءاً من هذه المناسبة الوطنيّة والتي ارتأينا بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري أن نجعلها فرصة لمزيد من التمكين لمواطني الدولة في القطاع العقاري الذي يعدّ مرتكزاً ومحوراً رئيسياً لكافة القطاعات الأخرى. ستُقدم دورة الوساطة العقارية المرتقبة كافة الأدوات اللازمة لإعداد المشاركين بشكل فعّال من خلال خبراء ومتخصصين في مجال الوساطة. ونتطلّع إلى مزيد من التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في كلّ ما من شأنه أن يعود بالنفع على سوق العقارات وتطوير مهارات العنصر البشري المواطن في هذا القطاع».

كانت أراضي دبي أبرمت مذكرة تفاهم مع معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري في سبتمبر الماضي، بهدف تعزيز الوعي في القطاع العقاري لإمارة دبي عبر توفير بيئة تدريب عقارية متميزة ترفع مستوى كفاءة الخدمة وسعادة المتعاملين وترتقي بالخدمات ذات الصلة وفقاً لأفضل الممارسات والمقاييس العالميّة. ويُمكن للراغبين والمهتمين التسجيل من خلال الرابط https://ierei.ae/leads

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