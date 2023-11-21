نمو 50 % في حلول «زوهو فاينانس» في الشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «زوهو»؛ شركة التكنولوجيا التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، أمس، أن منصة «زوهو فاينانس» Zoho Finance سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 42 % في عدد العملاء الجدد بدولة الإمارات، و50 % على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما نفذت الشركة أيضاً توسعات كبيرة لمنصتها «فاينانس» مع إضافة أكثر من 230 ملحقاً في موقع سوق زوهو الإلكتروني، إلى جانب طرح بوابة مطور متخصصة.

علاوة على ذلك، أطلقت الشركة «زوهو براكتس» Zoho Practice، وهو حلّ متكامل لإدارة ممارسات المحاسبة. وتسهم هذه الإضافات في تقوية النظام الإيكولوجي لمنصة فاينانس، بما يساعد الشركات عبر مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تخصيص تطبيقاتها وفقاً لمتطلباتها المحددة والتعاون مع محاسبيها لتعزيز عملياتها التشغيلية.

وقال حيدر نظام، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «على مدار الأعوام الـ15 الماضية، توسعت منصة فاينانس ونمت من مجرد تطبيق واحد إلى حزمة موحدة من التطبيقات، لتتحول الآن إلى منصة شاملة تعد بمثابة الحل الأمثل للشركات من مختلف الأحجام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن شأن استثماراتنا في بناء نظام إيكولوجي قوي أن يمكّن الأعمال التجارية من جميع الأحجام من الوصول إلى أفضل الحلول التكنولوجية المتاحة للمؤسسات».

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