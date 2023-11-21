«شعاع» تعين وفيق بن منصور رئيساً تنفيذياً بالإنابة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة شعاع كابيتال عن تعيين وفيق بن منصور بمنصب الرئيس التنفيذي بالإنابة. وسيقود بن منصور المرحلة المقبلة من عملية تحسين رأس المال في شعاع، لمواصلة تحفيز النمو والاستفادة من الفرص المتاحة في سوق دولة الإمارات، والمنطقة بشكل عام.

وكان بن منصور قد شغل سابقاً منصب مدير إداري في بنك «كريدي سويس» لمدة 15 عاماً، وانضم إلى شعاع مايو الماضي لقيادة منصة الاستشارات وأسواق رأس المال التي تقدم خدماتها إلى العملاء في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقرر الرئيس التنفيذي فؤاد طارق خان التنحي عن منصبه، لأسباب شخصية، بعد أكثر من عشر سنوات من العمل في المجموعة، قدّم خلالها نموذجاً يُقتدى به في الالتزام والتفاني في العمل.

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