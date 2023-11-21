«أبوظبي الإسلامي» يطلق حلول التقسيط في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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أبرم مصرف أبوظبي الإسلامي، اتفاقية مع شركة Visa العالمية لتزويد حاملي بطاقات المصرف المغطاة في دولة الإمارات بحلول تقسيط المشتريات المزود من شركة Visa.

وبموجب هذه الاتفاقية يمكن لحاملي بطاقات Visa المغطاة من مصرف أبوظبي الإسلامي، عند توفر الخدمة قريباً، الاستفادة من خيار دفعات Visa، والذي يُتيح للمتعاملين سداد قيمة المشتريات المؤهلة على دُفعاتٍ شهرية متساوية لدى نخبة من تجار التجزئة، وذلك سواءً عبر الإنترنت أو في المتاجر، مما يمكّن المتعاملين من إدارة ميزانياتهم بشكل فعّال وتحمّل تكاليف المشتريات الأكبر دون أي أعباء.

وتأتي هذه الشراكة في ضوء تنامي إقبال المستهلكين على خيارات الدفع بالتقسيط التي تتماشى مع احتياجاتهم المالية وتفضيلاتهم. وقد أكد استطلاع أجرته شركة «يورومونيتور» في دولة الإمارات أن 48 % من المستهلكين يجدون أن تقسيط المشتريات عبر الدفعات تجعل الأسعار المرتفعة أكثر قابليةً للإدارة، في حين يعتقد 37 % أن الأقساط تساعد على التعامل مع النفقات الطارئة.

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