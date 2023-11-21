«فيوز» تحصل على ترخيص وساطة من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت Morpheus Software Technology المعروفة تجارياً باسم «فيوز Fuze»، منصة البنية التحتية للأصول الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن حصولها على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، الأمر الذي سيخول «فيوز» من تقديم أنشطة الأصول الافتراضية المنظمة لخدمات الوساطة.

وقال محمد علي يوسف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «فيوز Fuze»: «نشكر سلطة تنظيم الأصول الافتراضية على تقييمهم وموافقتهم لمنحنا هذه الرخصة، الأمر الذي يعكس النهج الاستشاري الشامل، التي تتبعها (VARA) وحصانة المنظومة، التي يرتكز عليها هذا القطاع النابض والمتنامي، حيث تشهد شركات الأصول الرقمية في جميع أنحاء الإمارات ترحيباً، ضمن نظام بيئي خصب يستند إلى لوائح تنظيمية، تسهم في سرعة التبني والابتكار، وبينما نمضي قدماً بجهودنا لتعزيز مركز الأصول الرقمية الأسرع نمواً في العالم أصبح من الممكن الآن للمؤسسات أن تضع ثقتها الكاملة لاعتماد البنية التحتية المرخصة، التي توفرها فيوز Fuze».

وانطلاقاً من حرصها لاستيفاء جميع متطلبات لوائح سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لعام 2023 تم منح «فيوز» الترخيص لدعمها في مزاولة نشاطها وخدمة عملائها، عبر خطين أساسيين، أولاً: «توفير الأصول الرقمية كخدمة»، وذلك بهدف تمكين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من دمج وتضمين منتجات الأصول الرقمية المرخصة بطريقة تخدم تسيير العمليات بين الشركات بعضها مع بعض، وبين الشركات والمستهلكين، وثانياً: «التداول اللامركزي للخدمات المتاحة OTC»، من خلال تزويد المستثمرين بخدمات مرخصة، ترتكز على التكنولوجيا أولاً، للقيام بتداول الأصول الرقمية على الصعيد المؤسسي بسلاسة وأمان.

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