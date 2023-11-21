مؤشر سوق دبي يتجاوز 4000 نقطة بدعم «القيادية»

المصدر: دبي - محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.20 % أو ما يعادل 7.9 نقاط، أمس، ليتجاوز حاجز مستوى 4000 نقطة، مغلقاً عند 4002.44 نقطة، وهو أعلى مستوى في 27 جلسة، وتحديداً منذ جلسة 12 أكتوبر الماضي، ليربح السوق 935 مليون درهم، بدعم مكاسب الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 675.7 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 676.66 مليار درهم في نهاية جلسة أمس.

وقاد سهما «أملاك للتمويل» ارتفاعات 16 سهماً في سوق دبي المالي، وارتفع بأكثر من 5 %، ليغلق عند 0.810 درهم.

وتعزز أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم «وطنية إنترناشيونال» 4.8 %، و«سلامة» 4.5 %، و«بنك السلام - البحرين» 2 %، و«ديار للتطوير» 1.75 %، و«دبي للاستثمار» 1.3 %، و«دبي الإسلامي» 1.1 %، و«ديوا» 0.8 %. واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 76.65 مليون درهم، وتلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 32.9 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» جاذباً 28.7 مليون درهم. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 32.2 مليون درهم في جلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 85.1 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 52.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

استقر أداء مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9575.36 نقطة. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من مجمل التداولات بواقع 219.9 مليون درهم، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 114 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 80.6 مليون درهم، ليغلق عند 3.52 دراهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم «الخليج اﻻستثمارية» 13.6 %، و«بنك الشارقة» 9.4 %، و«الإمارات لتعليم قيادة السيارات» 5.4 %، و«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 4 %، و«أدنوك للإمداد» 1.6 %.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تقارب ملياري درهم في تداولات أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.551 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.553 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.876 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و676.66 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم 1.2 مليار درهم سيولة، بواقع 928.1 مليون درهم في أبوظبي، و262.3 مليون درهم في دبي، وجرى التداول على 244.7 مليون سهم عبر تنفيذ 19.24 ألف صفقة.

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