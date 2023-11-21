«الاتحاد لائتمان الصادرات» تبحث التعاون في الاقتصاد الأخضر مع المملكة المتحدة

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات جولة ترويجية، استمرت لمدة أسبوع، في العاصمة البريطانية لندن، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات، والمملكة المتحدة، من خلال بحث فرص دعم الصادرات والأنشطة التجارية بين البلدين، وتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري في مجالات الاقتصاد الأخضر، لا سيما قبيل انعقاد قمة «كوب 28»، التي ستنطلق أعمالها في دولة الإمارات 30 نوفمبر الجاري.

وعقد وفد شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، برئاسة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للشركة، سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية المثمرة مع كبرى المؤسسات البريطانية والدولية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات والنمو المتبادل، ودعم سبل تمويل الصادرات.

وقالت رجاء المزروعي: «إن نجاح الجولة الترويجية للاتحاد لائتمان الصادرات في المملكة المتحدة يؤكد قوة وأهمية العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، فقد تمكنا عبر المناقشات، التي أجريناها خلال هذه الجولة من توسيع سبل تعاوننا، وأكدنا من جديد التزامنا بتعزيز الاقتصادات الخضراء، وتطوير العلاقات التجارية الثنائية».

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