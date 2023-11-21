«حديد الإمارات أركان» تناقش التصنيع المستدام

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضافت مجموعة «حديد الإمارات أركان» أعمال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب، والتي ناقشت جهودها في مجال التصنيع المستدام، والتي تدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي.

وجمع الحدث 1000 من كبار صناع القرار، لمناقشة مختلف التحديات، التي يواجهها القطاع، وضمان استمرارية ومرونة أعماله، بالإضافة إلى استكشاف الحلول المبتكرة ذات الصلة،

وشارك المهندس سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «حديد الإمارات أركان»، في جلسة نقاشية بعنوان «عصر جديد لصناعة الحديد». وقال الغافري: على الرغم من تباطؤ الطلب على الحديد في السنوات الأخيرة، والذي من المتوقع أن ينخفض بنسبة 9 % في 2023، فإن توقعات السنوات الخمس المقبلة تتنبأ بانتعاش مدعوم بالتنمية الاقتصادية القوية والنمو السكاني والمشاريع الضخمة.

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