«نخيل» تتعاون مع «اتصالات من إي آند» لتعزيز عروض العملاء

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة «نخيل» مذكرة تفاهم مع «اتصالات من إي آند» لتعزيز العروض المقدمة لعملائها. وبموجب اتفاقية التعاون الجديدة، ستتواصل «نخيل» مع عملائها الحاليين والجدد الذين يقومون باستئجار أو شراء العقارات عبر محفظتها في القطاع السكني، وذلك عن طريق رسالة آلية تتيح لهم التواصل مباشرة مع «اتصالات من إي آند»، مما يسهل ويسرع الحصول على خدمات الإنترنت بما يضمن رحلة سلسة في تجارب العملاء.

خدمات سلسة

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى «نخيل»: تؤكد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع «اتصالات من إي آند» التزامنا تجاه عملائنا لتمكينهم من الحصول على الخدمات بسلاسة وكفاءة. وأضاف: بنقرة زر بسيطة، يمكن للعملاء الاتصال بمزود خدمة اتصالات والاستمتاع بتجربة رقمية سلسة، وسنواصل تعزيز العروض التي نقدمها لعملائنا من خلال تطوير منتجاتنا وخدماتنا والبحث عن شراكات ذات صلة بما يضمن توفير تجارب هادفة ومجزية.

حلول رقمية

من جانبه، قال عبدالله سالم المانع، مدير عام «اتصالات من إي آند» في دبي: يسعدنا التعاون مع «نخيل» في إطار هذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز تجارب العملاء من حلول الاتصالات الرقمية التي نوفرها للعملاء بمرونة تامة. ونتشارك مع «نخيل» ذات الرؤية المتمثلة في التركيز على العملاء من خلال إحداث تغيير إيجابي في خدمات الاتصال، ونتطلع إلى تحقيق أهدافنا المشتركة ضمن هذا التعاون المثمر.

تأتي هذه الشراكة الجديدة في أعقاب التزام «نخيل» بشعار هويتها المؤسسية الجديدة «نبني لينعم الناس بالرخاء» وذلك من خلال التركيز على الارتقاء بجودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار في دبي، وتعزيز المجتمعات والبناء من أجل مستقبل دبي، بما يتماشى مع دعم خطة دبي الحضرية 2040.

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