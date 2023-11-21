مركز دبي التجاري العالمي يستضيف معرضين اليوم

المصدر: دبي - وام

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تنطلق اليوم فعاليات معرضي «بايبروورلد ميدل إيست»، و«الهدايا ولايفستايل ميدل إيست»، بمركز دبي التجاري العالمي وتستمر 3 أيام، ويتوقع أن تستقطب أكثر من 10 آلاف زائر من أكثر من 100 دولة من أنحاء العالم المختلفة.

كما يستقطب المعرضان اللذان تنظمهما شركة «ميسي فرانكفورت»، أكثر من 490 عارضاً، وقد حقق كلاهما نمواً ملحوظاً بنسبة 50 % عن دورة العام الماضي، بناءً على أرقام العارضين القياسية المسجلة في دورة عام 2022.

وقال سيد علي أكبر؛ مدير إدارة معرضي «بايبروورلد ميدل إيست» و«الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست»، إن المعرضين يوفران بوابة دخول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، نظراً للحضور الدولي المتزايد في دورة كل عام.

ويعد «بايبروورلد ميدل إيست»، أكبر فعالية تجارية دولية في المنطقة لقطاعات القرطاسية والورق والهدايا ومستلزمات المكاتب. أما دورة هذا العام من معرض «الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست» فتوفر فرصة للشركات لاستعراض منتجاتها.

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