إماراتيتان تقدمان مشروعات استدامة مبتكرة في مؤتمر للحلول الطبيعية في دار السلام

المصدر: دار السلام – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت الإماراتيتان شمسة سليمان الفهيم وهند سليمان الفهيم، في فعاليات مؤتمر «بناء اقتصاد مؤثر في الحلول الطبيعية» الذي عقد في دار السلام بتنزانيا، والذي يهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة التحديات البيئية.

وحظي المؤتمر بدعم من الحكومة التنزانية، ولا سيما مكتب نائب الرئيس ووزارة الموارد الطبيعية والسياحة، وجمع العديد من الأقطاب المهمين في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لاستكشاف ومناقشة حلول مستدامة للتحديات البيئية، وكان المؤتمر فرصة للمبدعين وصانعي القرار للتعاون على المبادرات التي تعزز الحلول الطبيعية من أجل مستقبل أكثر استدامة وقوة.

وقد شاركت الإماراتية هند الفهيم في هذا المؤتمر مع شقيقتها شمسة الفهيم (التي تدرس في جامعة سانت اندروز في أسكتلندا تخصص الاستدامة)، فأبدعتا في تقديم مبادرة «اللعب حتى الصفر»، وهي مبادرة مبتكرة تهدف إلى الإسهام في مستقبل مستدام عبر غرس ممارسات بيئية مستدامة في الطلاب عبر الرياضة.

وقد أعربت شمسة الفهيم عن حماسها وسعادتها حيال الفرصة التي أتيحت لها للمشاركة في هذا المؤتمر والمساعدة على إيجاد حلول بيئية مؤثرة، ولا سيما بعدما أظهر جميع المشاركين في المؤتمر التزامهم التام تطوير اقتصاد قوي يسهم في خفض انبعاثات الكربون على المستوى الوطني، مع التركيز على أهمية التعاون الدولي من أجل مستقبل مستدام.

وشددت هند الفهيم أن التحديات غير المسبوقة التي تواجهها البشرية تتطلب حلولاً مبتكرة توازن بين تحقيق المزيد من التقدم في التنمية البشرية والاستدامة البيئية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز